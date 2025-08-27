Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

La semana de trabajos de Colón es larga, con ausencias y la chance de que un jugador sin minutos pueda tener la primera citación ante Defensores de Belgrano

27 de agosto 2025 · 11:08hs
El Colón de Ezequiel Medrán llegará, cuanto menos, un poco más rodado al compromiso del lunes 1 de septiembre, cuando desde las 19.10 visite a Defensores de Belgrano por la zona B de Primera Nacional.

Al menos en el regreso a los entrenamientos no se conoció ninguna información respecto a la lesión de algún futbolista, una moneda corriente en este plantel que afronta muy lejos del objetivo el tramo final de la campaña 2025.

Una ausencia obligada y un posible estreno

Ante Chacarita Juniors, el delantero Emmanuel Gigliotti llegó a las cinco tarjetas amarillas, por lo que de manera obligada quedará al margen del compromiso ante el Dragón.

Por otra parte, después de los constantes contratiempos que debió atravesar desde que Andrés Yllana insistió por su fichaje en el mercado invernal, el volante central Cristian García podría tener un lugar en la lista de viajeros.

Si bien se especuló con que eso suceda ante el Funebrero, finalmente no fue citado por Medrán, algo que sucedería en estos últimos partidos del equipo que tiene la misión de fortalecer su puntuación para asegurar la plaza en la divisional.

