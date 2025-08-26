Este martes se definieron los árbitros de la 29° fecha del Torneo de la Primera Nacional. Yamil Possi es el juez designado para el partido de Colón y Defensores de Belgrano

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano.

El próximo lunes 1 de septiembre, Colón estará visitando a Defensores de Belgrano. El cotejo corresponde a la 29° fecha del Torneo de la Primera Nacional y este martes se confirmó el árbitro para dicho partido.

El encargado de impartir justicia será Yamil Possi, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli como asistente 1 y Uriel García Leri como asistente 2. Mientras que Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.

Respecto al historial de Possi dirigiendo a Colón, lo hizo en cuatro partidos, de los cuales el Sabalero ganó dos y perdió dos. La última vez que lo dirigió fue por la 14° fecha del actual torneo, en el triunfo como local ante Talleres de Remedios de Escalada por 1-0 con gol de Federico Jourdan en el quinto minuto de descuento.

Def. de Belgrano c. Colón, a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni