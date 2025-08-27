La realidad es dura y pega en el mundo Colón. Un equipo sin poder progresar en Primera Nacional, muy lejos de jornadas de gloria fuera del país, que marcó a muchas generaciones.
Se cumplen 28 años del debut internacional de Colón
Un 27 de agosto de 1997, Colón visitaba a Universidad de Chile, por la extinguida Copa Conmebol, en lo que sería el inicio de su camino internacional
Por Ovación
Es insoslayable esta fecha en el calendario rojinegro, pues un 27 de agosto de 1997, ya 28 años atrás, el Sabalero viajaba a Chile para disputar su primer partido internacional de manera oficial.
Adrián Gorostidi se encargó de anotar el único tanto en lo que sería derrota 2-1 frente a Universidad de Chile. Después, los santafesinos darían vuelta la serie, ganando por el mismo resultado y eliminando a los trasandinos desde los 12 pasos.
LEER MÁS: El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón
Síntesis de aquella noche histórica
Universidad de Chile: R. Rojas, C. Castañeda, Rojas, Fuentes, Ponce, Musrri, Valenci, Acuña, V. Castañeda, Báez. Barrera. DT: Roberto Hernández.
Colón: L. N. Díaz, H. B. Ibarra, S. A. Azoge, H. Rodríguez Peña, D. R. Unali, R. G. Aquino, C. Castagno Suáres, R. Díaz, N. O. Agoglia, Saralegui, C. G. Castillo. D.T.: Jorge Olguín.
Goles: PT: 38' V. Castañeda (U). ST: 8' Barrera (en contra S.T.)(U) y 35' Gorostidi (C).
Cambios: ST: 11´ Gorostidi x Aquino (C), 24´ Jara x Valencia (U), 25´ Segalla x Agoglia (C), 30´ González x Castañeda V. (U) y 40´ Lauria Calvo x Saralegui (C).
Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay).
Incidencias: Marcelo Saralegui erró un Penal a los 29´ ST.