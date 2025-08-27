Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se cumplen 28 años del debut internacional de Colón

Un 27 de agosto de 1997, Colón visitaba a Universidad de Chile, por la extinguida Copa Conmebol, en lo que sería el inicio de su camino internacional

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2025 · 09:02hs
Se cumplen 28 años del debut internacional de Colón

La realidad es dura y pega en el mundo Colón. Un equipo sin poder progresar en Primera Nacional, muy lejos de jornadas de gloria fuera del país, que marcó a muchas generaciones.

Es insoslayable esta fecha en el calendario rojinegro, pues un 27 de agosto de 1997, ya 28 años atrás, el Sabalero viajaba a Chile para disputar su primer partido internacional de manera oficial.

Adrián Gorostidi se encargó de anotar el único tanto en lo que sería derrota 2-1 frente a Universidad de Chile. Después, los santafesinos darían vuelta la serie, ganando por el mismo resultado y eliminando a los trasandinos desde los 12 pasos.

Síntesis de aquella noche histórica

Universidad de Chile: R. Rojas, C. Castañeda, Rojas, Fuentes, Ponce, Musrri, Valenci, Acuña, V. Castañeda, Báez. Barrera. DT: Roberto Hernández.

Colón: L. N. Díaz, H. B. Ibarra, S. A. Azoge, H. Rodríguez Peña, D. R. Unali, R. G. Aquino, C. Castagno Suáres, R. Díaz, N. O. Agoglia, Saralegui, C. G. Castillo. D.T.: Jorge Olguín.

Goles: PT: 38' V. Castañeda (U). ST: 8' Barrera (en contra S.T.)(U) y 35' Gorostidi (C).

Cambios: ST: 11´ Gorostidi x Aquino (C), 24´ Jara x Valencia (U), 25´ Segalla x Agoglia (C), 30´ González x Castañeda V. (U) y 40´ Lauria Calvo x Saralegui (C).

Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay).

Incidencias: Marcelo Saralegui erró un Penal a los 29´ ST.

El primer partido internacional de Colón

Embed - U. DE CHILE 2-1 Colón (ARG). 8º de Final, Ida Copa Conmebol 1997

Colón Universidad de Chile Conmebol
