Colón se prepara para vivir un domingo diferente con los chicos y chicas

El domingo 31 de agosto Colón organiza una jornada diferente para celebrar el "Día de la Niñez Sabalera". Mirá los detalles

El mes de agosto está transitando los últimos días, con un Colón que recién volverá a jugar como local el primer domingo de septiembre.

En esta parte del año, concretamente en el octavo mes de 2025, la institución fue realizando diferentes acciones para celebrar el Día de la Niñez. Sucedió hace pocos días con los chicos de las divisiones inferiores.

Ahora, como suele suceder cada año, la jornada del domingo 31 estará destinada para los chicos y chicas que se acerquen junto a sus familias al playón principal de la institución.

Todo comenzará a las 14.30 y se extenderá hasta las 18, con muchas sorpresas, sorteos y fundamentalmente las ganas de pasarla bien.

Se viene el festejo del "Día de la Niñez Sabalera"