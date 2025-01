Gigliotti, motivado: "Colón tiene que volver a Primera, de donde nunca debió irse"

Juan Antonini no seguirá en Colón y volvería a ser dirigido por Delfino

El Puma estuvo acompañado por el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi y el presidente Víctor Godano, que abrió la charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe a través de Melani Rivas del equipo Dial Deportivo: "Estamos acá para presentar a Emmnauel, persona conocida para todos en Colón. Se ve que convoca, así que esperemos sea lo mejor. Tuvo un buen momento en otra época y le deseamos lo mejor, sabiendo que será un año complicado en la divisional".

• LEER MÁS: Pereyra ya piensa en el amistoso entre Colón y Patronato y dispuso trabajos de fútbol

La palabra de Emmanuel Gigliotti en Colón

Luego, se metió de lleno en este nuevo ciclo en Santa Fe, donde firmó contrato por un año: "Es una categoría que jugué hace mucho y cambió. Es muy dura y tengo que ponerme enseguida a las órdenes. Es momento de trabajar y por suerte falta bastante. Será un año largo".

Puma Gigliotti.mp4

Dentro de sus prioridades está conocer la idea de Ariel Pereyra. Ante la consulta de unosantafe, dijo: "Todavía no charlé a fondo, sino todo muy informal. Solo con Iván. Así que voy a portar mi experiencia y lo mejor de mí. Me brindaré al 100% en busca de volver a Primera. No tengo miedo de decirlo y es el gran desafío".

• LEER MÁS: Colón insiste por Castet y confía en que el lateral vuelva al plantel

Asimismo, admitió: "Soy un jugador más inteligente ahora, que puede asociarse más. Antes quizás era más explosivo y pensando en la finalización y ahora entiendo más, participando del juego y viendo los momentos. Cambió mucho mi manera de jugar. Soy consciente de las exigencias de este club. Hace cuatro años salió campeón de Primera y es ahí donde debe estar. Bienvenido el desafío y cuando me llegó la chance no dudé. Jugar los fines de semana con 40.000 personas es muy motivante.

Emmanuel Gigliotti Colón.jpeg Emmanuel Gigliotti fue presentado en Colón. Gentileza Melani Rivas del equipo Dial Deportivo

El motor motivacional del Puma

"La gente es algo que me motiva mucho. Es algo que al jugador le fascina. A mi edad y vivirlo en un club donde el cariño de la gente es fantástico, quería volver a vivirlo, pero sabiendo el compromiso que demanda. Me encanta el proyecto y vengo a entregarme, porque Colón tiene que volver a una división de la que nunca debió irse", enfatizó.

• LEER MÁS: Colón insiste por Castet y confía en que el lateral vuelva al plantel

Respecto a lo que puede aportar, dijo:"Veremos qué quiere el entrenador primero (risas). Quizás quiera jugar por abajo. Para mí, siempre lo más importante es el equipo y Colón estará por delante de Gigliotti siempre. Si me toca acompañar, lo haré y bienvenido sea. Es parte de esto. No siempre uno puede jugar a canchallena a mi edad y acá será hermoso".

• LEER MÁS: ¿Qué piensa el hincha de Colón del regreso de Gigliotti?

"Siempre capté el cariño de la gente, pero me sorprende la expectativa por esta chance. Ni hablar por todos los buenos jugadores que pasaron y me pone muy feliz. Esas son las cosas que a uno también lo motivan. Mi familia está feliz también, porque es una decisión que tomamos en conjunto", finalizó.