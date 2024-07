Godano, por Garcés en Colón: "Nos conviene que se quede hasta diciembre y se vaya libre"

En realidad, el gran condicionante sigue siendo la exclusividad de venta que la dirigencia anterior le firmó al empresario Pascual Lezcano, quien debe tener injerencia en la operación. Si eso no pasa, hay una multa cuantiosa para el club, que se quiere evitar.

Pero a la vez, el zaguero, que no juega desde diciembre pasado y entrena apartado del plantel profesional, no quiere saber nada con que haya una relación con dicho representante y por eso todo marcha a que se quede con el pase en su poder.

Víctor Godano, sin vueltas en Colón sobre Facundo Garcés

Respecto a esta situación, el presidente Víctor Godano fue contundente en charla con LT9 AM 1150: "Pascual Lezcano tiene la facultad de intervenir en la negociación, sino Colón tiene que pagar una multa de 1.000.000 de dólares. Si no da el OK, no podemos hacer nada".

Facundo Garcés.jpg El presidente de Colón habló de la compleja situación de Facundo Garcés. Prensa Colón

Asimismo, acotó: "Las ofertas son inferiores a eso. Entonces nos conviene que se quede hasta diciembre pagándole el sueldo y que se vaya libre. Justamente llegó otra oferta de Alavés, que no varía tanto. Si Lezcano no da el visto bueno, nosotros no podemos hacer nada, porque estamos atados de pies y manos y no haremos nada para tener un juicio así. Facu creo que ya está convencido de que tendrá que esperar hasta fin de año".