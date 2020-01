El mundo Colón se sorprendió al enterarse de la Guillermo Ortiz de querer alejarse tras tres temporadas. Se lo comunicó al entrenador Diego Osella en el inicio de la pretemporada y por eso solo realiza tareas físicas a la espera de una oferta. Justamente en esta carrera está la dirigencia, que intenta ubicarlo en alguno club sin perder la inversión, ya que el Sabalero es dueño del 100% del pase.

En Córdoba indican que Talleres estaría interesado, pero el que vendría con mayor ahínco es Godoy Cruz, que ya había hecho sondeos a comienzos del mercado de pases. El Tomba necesita mejorar su imagen y por pedido de Mario Sciacqua, flamante DT, se encararía la gestión.

Pero no sería el único apuntado del actual plantel, ya que también se pretendería a Fernando Zuqui, que en diciembre reconoció en un medio mendocino sus ansias de retornar a la institución de la que es hincha. Por eso no sorprende este presunto interés, máxime si se tiene en cuenta que se desempeña en un puesto que está bastante cubierto.

El tema es la postura del conductor rojinegro. Por Ortiz no hay objeciones e incluso ya se le busca reemplazante (suena Bruno Bianchi), pero no tan así por el volante todoterreno, quien tiene vínculo hasta junio. La idea es que se vayan la menor cantidad posible, pese a que no es para nada sencillo retener cuando las ofertas son tentadores.

Hasta el momento llegaron el uruguayo Rafael García y está pronto a hacer Brian Fernández; en tanto rescindió su contrato el paraguayo Jorge Ortega al que hay que sumar a Guillermo Ortiz. Hay otros con chances de emigrar también, pero nada concreto.

Godoy Cruz necesita refuerzos y por eso prepararía una importante negociación por estos dos jugadores de Colón. ¿Habrá acuerdo?