Diego Osella se sacó el casete y rompió el molde en Colón

"Estoy gratamente sorprendido, porque estamos trabajando bien, con mucha intensidad y con todos a disposición. Entendimos que es fundamental hacer esto. Armamos una pretemporada con muchos trabajos de velocidad y oxígeno sabiendo que es corto el tiempo, más allá de los comentarios que hablan de una demora en el inicio del torneo. Contento con lo que recibimos de los jugadores. Es un plantel importante, con ganas y enfocado". Así de concreto fue el entrenador de Colón, Diego Osella, en su primer balance de la pretemporada en el predio Ciudad Fútbol.

En diálogo general con la prensa, donde estuvo UNO Santa Fe, el técnico valoró la entrega de algunos futbolistas que por ahora no están a la par del resto: "(Rodrigo) Aliendro ya está en la etapa final de su lesión; (Gabriel) Esparza está trabajando bien con los kinesiólogos. Son importantes y los queremos recuperar. Todos vienen manejando las cargas".

"Pulga (Rodríguez) está muy bien, como el resto, de buena manera, estando siempre presente y buscando su puesta a punto. Un jugador de jerarquía así tiene que estar preparado. Guillermo (Ortiz -FOTO-) me manifestó su postura, de tener un desgaste y está a la espera de resolver su situación con el presidente. Está concentrando igual como corresponde y solo hace físico, pero necesitamos encontrarle una solución rápida, porque si se dilata es malo para todos", agregó respecto a dos nombres emblemáticos del plantel.

En otro tramo, reconoció cómo lo vio al uruguayo Rafael García y algunos detalles más respecto a Brian Fernández: "Rafa es un jugador de experiencia. Llegó bien y se acopló al grupo. Brian es de una enorme jerarquía y cumplirá su deseo de jugar en Colón. Vamos a tratar de hacerlo sentir cómodo. La idea es reencantarlos, ponerlos en su mejor condición y después utilizarlos".

Cuando se le consultó si es potable que estén en campo al mismo tiempo Luis Rodríguez, Wilson Morelo y Brian Fernández, apuntó: "Vamos a trabajar sobre varios sistemas y estimarlos en base a las necesidades. Es prematuro aventurar si pueden estar los tres juntos, pero sí que son de jerarquía y deben tener minutos. Wilson es un enorme jugador y de los otros dos no hace falta ni que lo diga".

Al inicio de la conferencia, el estratega mencionó la chance de que la reanudación de la Superliga se aplace y explicó lo bueno que sería: "Si se posterga una semana, es tiempo valioso para seguir trabajando y recibir los refuerzos para sumarlos al grupo. Es mi opinión y por eso acataremos lo que diga la mayoría. No será una excusa. Si tenemos más tiempo será bueno".

En torno a posibles refuerzos, ventiló un interés: "Bruno Bianchi es un jugador de experiencia, con muchos partidos y tiene el perfil que me gusta, serio y trabajador. Su continuidad habla de su nivel y está todo en manos de José (Vignatti). Está complicado el mercado, esperemos poder cerrar las incorporaciones que pedí".

Respecto a las salidas, reconoció: "Con el único que hablé fue con Guillermo (Ortiz) y entendí su postura. Ahora quedó en manos de él con la dirigencia. Sí tengo que brindarle el espacio que corresponde. Está entrenando, hace una parte y otra no, pero también es justo que definamos la historia. Hay jugadores, seguramente con los que hablaremos en la semana respecto al espacio que le podemos dar. Entonces seguramente habrá definiciones. Hay que ver si podemos darle o no continuidad".

"Dijimos que queríamos un máximo de cinco, pero dependerá de las partidas. Quedar esclavo de lo que se dice no me gusta, así que iremos viendo. Creo que los jugadores de Colón son pretendidos por otros clubes y estaremos atentos para intentar sostener el plantel. Hubo pedidos de varios y quedará solo definir la cantidad", acotó.

Justamente la salida del defensor rosarino demanda la necesidad de buscar un reemplazante: "Por eso estamos buscando un marcador central más. Es respetable lo que hizo, lo tomó como algo normal del fútbol. Ahora tiene que llegar a un acuerdo con la institución. (Néstor) Moiraghi me rindió mucho, pero veo difícil su salida de Tigre, donde es importante. Creo que es una negociación complicada".

Asimismo, dijo que tiene mucho que charlar con Brian Fernández: "No hablé todavía. Dejé todo en manos de los dirigentes. Sé su deseo de estar acá. No quise meterme, porque creo que Brian siempre hizo fuerza para que se dé y todos se ilusionaron. Tomé una postura secundaria para dejar todo en manos de la dirigencia. Tiene un promedio alto de gol y es pretendido por otros equipos, por lo que seguro no fue sencillo incorporarlo. Así que hablaremos con él, donde le manifestaremos la idea y cómo se siente".

"A Brian lo imagino en todo el frente de ataque. Es un finalizador de jugadas y versátil. A pesar de su altura es muy fuerte y se puede tirar a los costados. Es completo, como Luis y Wilson. Respecto al trato, intentaremos contenerlo y darle las herramientas. Creo que Brian en todo este tiempo analizó bien la posibilidad de venir a Colón y estoy convencido que lo hará bien, porque se generó un compromiso sabiendo que podía irse a otro lugar por más dinero. Pensé que era vital su ayuda y las fuerzas que hizo son elocuentes. A nosotros nos vendrá muy bien.

También admitió que tentó a Sebastián Prediger: "Estoy siempre en contacto. Tiene una enorme jerarquía y siempre me gustó. Pero tampoco depende de mí. Sé lo que quiere al club y las ganas de volver, pero no debe ser fácil su vuelta, porque tiene contrato. Sí hablé y le manifesté nuestro interés. Él quiere volver porque no se fue como a él le hubiese gustado".

Más adelante, argumentó con qué tesitura tomará el amistoso del sábado ante Atlético San Jorge: "Nos servirá para sacar conclusiones, pero seguro llegaremos con una fatiga lógica de lo que se viene haciendo. Eso no nos tiene que alarmar y hay que verlo como normal. Vamos a ir probando. Lo vi bastante a Colón y tengo una idea definida, pero quiero ver a los jugadores y veremos qué paramos".

Colón necesita sumar para incrementar el promedio, pero Osella fue muy claro: "Una cosa lleva a la otra. Lo que uno tiene que hacer es preparar el primer partido y empezar a edificar triunfos para salir de una situación incómoda. Si llegan los resultados, empezaremos a mirar otra cosa. Me enfoco en preparar el primer partido y después en lo que viene".