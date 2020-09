Gonzalo Piovi: "Colón es un gran paso en mi carrera"

Gonzalo Piovi llegó a Santa Fe el jueves por la tarde, mientras que el viernes trabajó en doble turno en el Predio Ciudad Fútbol. El defensor, que se convirtió en el segundo refuerzo tras la llegada del colombiano Yeiler Góez, arribó para potenciar el sector defensivo del equipo, con la particularidad que le podrá ser útil a Eduardo Domínguez como marcador central, como lateral y hasta como lateral-volante en un sistema 3-5-2, como viene trabajando durante esta preparación.

Piovi habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde reveló lo que significa este paso en su carrera deportiva, a la vez que también se refirió a sus antecedentes futbolísticos y manifestó los objetivos que tendrá como jugador de Colón.

En el arranque de la charla, Gonzalo Piovi contó de qué manera transcurrieron sus primeras horas como jugador de Colón, y admitió: "Tuve un doble entrenamiento, estoy contento con mi llegada a Santa Fe y porque pude pisar el césped del club, eso me pone muy contento y me entusiasma mucho. Me tuve que hacer el hisopado, se trabaja con un protocolo, como totos los clubes, más allá que no estoy entrenando con el grupo, debido a que lo tengo que hacer aparte. Pero sí trabajé en el predio, en una cancha aparte".

En cuanto a lo que conocía de Colón, Piovi dijo: "A la cancha ya vine a jugar, en el predio cuando era más chico en inferiores, pero me encontré con un club muy importante, estoy muy feliz por este paso en mi carrera, estoy con muchas ganas, entusiasmo y con muchos desafíos por delante. Este es un paso muy importante en mi carrera, tengo muchas ganas de afrontarlo, es un gran desafío y puede ser un gran paso. Estoy muy contento y con muchas ganas de afrontar este desafío".

En otro tramo de la entrevista se le preguntó sobre la manera física y futbolística en la que se encuentra, y el nuevo jugador de Colón tiró: "Venía trabajando con el plantel de la Reserva de Racing, pero con la misma intensidad que el de Primera, haciendo trabajos con pelota, aeróbicos, con lo cual vengo bien desde lo físico y futbolístico; eso no es una preocupación. No dejé de entrenar en toda la cuarentena. Los clubes comenzaron a entrenar desde hace un mes y medio, pero en mi caso lo hice de manera personal primero. Por eso lado estoy tranquilo, porque estoy bien físicamente, si bien me falta tomar contacto con los compañeros, de a poco me iré involucrando".

Gonzalo Piovi.jpg Gonzalo Piovi contó los motivos por los cuales se decidió a aceptar la propuesta de Colón.

Piovi también contó de qué manera podrá ayudar al plantel de Colón, y expresó: "Siempre fui defensor por izquierda, todas las inferiores jugué como lateral, en Primera me tiraron como central, y me consolidé en ese puesto. Pero puedo jugar en cualquiera de los dos puestos, estoy cómodo en cualquiera de las dos. Me pasaron a central por la agresividad, por la marca, es más por ese lado que por la altura. También puedo jugar como carrilero por la izquierda en una línea de cinco, sobre todo en inferiores, es decir como lateral-volante", indicó en otra parte de la charla.

En cuanto a la jerarquía que tiene el plantel de Colón, Gonzalo Piovi opinó: "Eso motiva mucho, son jugadores de mucha jerarquía, con pasado muy importante. Eso lo motiva más. Eso me pone muy contento. Cuando llegué a Racing se fue Brian Fernández, sí jugué con su hermano en Defensa, donde también estuve con Rafael Delgado".

Mientras que en el tramo final, indicó: "Todo jugador pretende llegar a un plantel con ambiciones, hay jugadores de mucho nivel. Eso motiva, iremos por objetivos importantes en lo grupal, para intentar entrar en Copa, Colón lo estuvo haciendo en los últimos años".