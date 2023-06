"Gorosito es un técnico que va de frente y eso es muy bueno"

En consecuencia, es factible que Nardelli tenga la chance de ser titular ante San Lorenzo, postergando a Acevedo al banco de relevos. Esto tiene que ver, con que Paolo Goltz aún no está recuperado y es difícil que llegue al partido del domingo. Por lo cual si el experimentado marcador central no es de la partida, Nardelli tiene muchas posibilidades de estar desde el arranque.

En diálogo con La Voz del Sabalero (Sol Play 91.5), el defensor rojinegro se refirió al momento que vive Colón, pero además elogió a Pipo Gorosito por la manera en la que se maneja con el grupo. También opinó sobre la posición en la que más cómodo se siente y se refirió al cambio que mostraron en el segundo tiempo ante Central Córdoba.

"Sabíamos que no estábamos haciendo las cosas bien en el primer tiempo, nos mirábamos y sabíamos que había que cambiar la actitud. Y si no queríamos perder, había que cambiar la imagen. Tenía muchísimas ganas de jugar, no pensaba tanto en el resultado, quería entrar a la cancha y dar lo mejor. Por suerte pudimos sacar adelante un partido muy duro", comenzó diciendo.

Consultado por la posición en la que más cómodo se siente respondió: "Con Eduardo (Domínguez) trabajábamos la línea de cinco, por lo cual ya la conocía. Me siento cómodo en cualquier lugar y con línea de cuatro jugué la mayor cantidad de partidos desde que arranqué, por que es la mas común. Pero en cualquier posición de la cancha trato de hacerlo de la mejor manera"

En cuanto a la relación que tiene el plantel con el cuerpo técnico dijo: "Cada cuerpo técnico tiene su estilo y todos te dejan algo. Con este cuerpo técnico estamos cómodos, es llevadero, nos hace sentir bien y nos llevamos de la mejor manera. Pipo es muy de ir de frente y eso está bueno, es un técnico abierto, simple y te pide que hagas lo que podés dar"