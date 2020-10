Gozalvez: "El objetivo es jugar un partido oficial en Colón"

En el inicio reconoció que "me siento muy feliz, se me dio de poder convertir. Se la dan a Tomy (Sandoval), la aguantó y me la pasa, vengo desde afuera y le pego de zurda y por suerte entró".

Más adelante, apuntó que "de chiquito jugaba en la Cavita de Nueva Pompeya, ahora es Sportivo Agua, vengo de una familia futbolera y todos son de Colón. Llegué a los 10 al club y tengo 17 años. Me llamó David Ignogna, hice una prueba y acá estoy. Mi tío Jorge Caligaro me hacia jugar por todo el frente de ataque, como un enganche".

Respecto a su actualidad junto al plantel superior, el juvenil rojinegro expresó que "el día a día es muy bueno, son todos excelentes personas, todos te ayudan, tratamos de hacer lo mejor para ayudarlos a ellos, al equipo y para que todo salga bien. Mi viejo me acompaña para todos lados. Fue una alegría muy grande, estaba lejos y no pudo ver el gol pero se dio cuenta porque lo festejé y se dio cuenta".

En la parte final, no dudó en afirmar que "el objetivo es jugar un partido oficial en Colón, en la cancha y con gente. Sería algo lindo. Lo viví desde afuera, lo quiero vivir adentro con gente. Simplemente gracias a mis padres por todo lo que hacen por mí. Para que yo pueda hacer lo que me gusta, ellos son todo y no tengo palabras por todas las cosas que hacen por mí y mis hermanos".