Luis Hilbert habló con Radio Gol (FM 96.7), donde comenzó diciendo: "En primer lugar vemos que el Convenio Colectivo está dividido en varias partes, la rama se refiere a quienes están en las puertas del estadio cuando uno ingresa. De ese personal Colón tiene inscriptas a 72 personas, que no fueron inscriptos por esta CD, sino que vienen desde que estaba como presidente Germán Lerche. En cada partido hay costos enormes, ya que en cada puerta solamente hay dos personas, más un inspector. Con la mitad de esos empleados es suficiente para atender la necesidad del ingreso de la gente. En otros clubes están trabajando 30 empleados y a nosotros se nos exigían 72".

"La segunda discusión es que ahora dicen que no se les paga el sueldo, pero son especiales, cobran por partido. Hay una pandemia que comenzó en marzo, donde no se jugaron partidos en nuestra cancha. Y pretenden que se les pague como si hubiera partidos. Cuando se me consultó del tema entendí que no corresponde pagarle. Hay dos orillas, en una la parte sindical, y en la otra la dirigencia. Quiero que sepan que Luis Hilbert está en la orilla la dirigencia, si se critica a los dirigentes se lo critica a Luis Hilbert, yo aconsejé que no se les pague", continuó.

Empleados Utedyc.jpg Los empleados de Colón iniciaron un reclamo por el cual Luis Hilbert contó cuál es la posición del club.

Mientras que luego, Luis Hilbert manifestó: "Estoy identificado con la CD. No estoy con un pie en cada canoa, que tenga diálogo es otra cosa. Entiendo que hay que pagarle al que trabaja, y ellos no trabajan porque van a los partidos, y no hay partidos. No hay ningún inconveniente con los otros empleados del club, el estadio está impecable. Fui al partido amistoso en el Predio y hay trabajadores que lo hacen normalmente y se les paga. El inconveniente es con los empleados de rama. Hay un acuerdo firmado en AFA que dice que hay que preservar a las fuentes de trabajo, pero también dicen que hay que preservar a las instituciones. Pero estamos en una pandemia, el club no tiene recaudación con venta de entradas, plateas. Hay una confusión y cada uno tiene su parte".

Pero luego, el abogado que representa a Colón en este conflicto, apuntó: "En los meses que el calendario está suspendido, enero, julio, agosto, durante la Copa América, los Mundiales, como no hay ningún partido, y no perciben nada. ¿Por qué correspondería pagarles durante la pandemia donde no hay partidos? Ellos pretenden cobrar como si estuvieran jugando los partidos normalmente".