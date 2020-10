Mientras que luego, el abogado que representa a Colón, destacó: "Expliqué los hechos, quedaron claros. Cada uno de los colegas tiene derecho a opinar lo que quiere, lo que importa es la resolución que saldrá. No le contestaré a Santos Guales, ya dije que es un mentiroso. Más no voy a opinar, los hechos ocurrieron adelante de testigos. Hicimos el planteo, acompañamos la prueba, hay que esperar el resultado. Luego la CD decidirá qué hacer y tendré las indicaciones precisas".

En cuanto a la audiencia testimonial que se espera con Independiente del Valle y Luis Hilbert dijo: "Lo último que hubo fue que citamos como testigos a la gente de Técnico Universitario, e Independiente pidió un aplazamiento de la audiencia en virtud que los abogados que los asesoran, que son españoles, estaban fuera del país".

Más adelante se le pidió una opinión de la suspensión de las elecciones en Colón e Hilbert afirmó: "No tengo ambición política, soy un colaborador para Colón, trato de hacer lo mejor posible, con aciertos e errores. Pero si no podemos reunirnos cuatro amigos para comer un asado por miedo a contagiarnos menos aún habrá una elección. Lamentablemente esto no depende del club, las decisiones que tomará la CD son exclusiva de ellos, es una atribución de ellos. Persona Jurídica no autorizará ninguna elección, estamos en una pandemia con amigos que están contagiados e incluso falleciendo".

Sobre la medida cautelar planteada ante la Asociación del Fútbol Argentino por el conflcito con Lucas Viatri, dijo: "Es un mérito principalmente del doctor Juan Saliva, no me gusta tomar méritos de nadie. Es una medida interesante, hace jurisprudencia, como son los contratos de AFA, derechos de trayectoria, económicos, etc... Luego vendrá una discusión legal pero al resultado no lo puedo adelantar".

Por último, se refirió al reclamo por Braian Galván, quien firmó como jugador libre con Colorado Rapids de la MLS y apuntó: "Hicimos el reclamo correspondiente, donde demostramos que los americanos falsificaron el contrato, la firma es falsa, debido a que no fue hecha dentro del plazo legal donde tienen que suscribirse (luego del 1 de enero). Fue posdatada, tenemos los elementos necesarios. Estamos confiados en que hicieron algo incorrecto y esperamos que nos den la razón para que Colón sea resarcido".