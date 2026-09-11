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El Niño: Vialidad Nacional prepara un protocolo por una posible crecida del Paraná y releva rutas críticas en Santa Fe

La RN 168, la Circunvalación Oeste de la RN 11 y otros corredores nacionales son seguidos de cerca ante eventuales anegamientos. El organismo comenzó tareas preventivas y trabaja con el Túnel Subfluvial, la Provincia y gobiernos locales para definir cómo actuar ante una emergencia.

11 de septiembre 2026 · 15:43hs
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El Niño: Vialidad Nacional prepara un protocolo por una posible crecida del Paraná y releva rutas críticas en Santa Fe. Foto ilustrativa.

El Niño: Vialidad Nacional prepara un protocolo por una posible crecida del Paraná y releva rutas críticas en Santa Fe. Foto ilustrativa.

Vialidad Nacional comenzó a tomar medidas preventivas en Santa Fe ante el escenario planteado por El Niño 2026 y la posibilidad de una crecida del río Paraná. El organismo prepara un protocolo específico para responder ante eventuales emergencias y, al mismo tiempo, releva los sectores de la red vial que podrían verse afectados por anegamientos.

Las tareas ya comenzaron y están orientadas principalmente a mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir el riesgo de afectaciones sobre las rutas. Entre los sectores donde se realizan intervenciones figuran la RN 168, la Autovía Santa Fe-Paraná, y la RN 11, tanto en la Circunvalación Oeste como en Candioti.

El principal punto de atención es la RN 168, debido a que la conexión entre Santa Fe y Paraná atraviesa el valle de inundación del río Paraná. Por ese motivo, el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional puso el foco en definir con anticipación cómo responder ante una eventual emergencia.

En ese marco, el jefe del 7° Distrito, Gastón Bruno, mantuvo reuniones con representantes del Ente Administrador del Túnel Subfluvial para avanzar en un protocolo de actuación frente a situaciones que puedan estar vinculadas con una eventual crecida del Paraná.

La propuesta contempla un procedimiento específico para la infraestructura vial, elaborado junto con personal técnico del organismo. La intención es que ese esquema pueda integrarse al manejo de emergencias del Comité Operativo de la provincia.

El objetivo es que, ante una situación que pueda comprometer la circulación o la infraestructura, ya exista una hoja de ruta definida para intervenir, en lugar de esperar a que los anegamientos o los daños obliguen a tomar decisiones sobre la marcha.

Las rutas que están bajo seguimiento

Dentro del relevamiento realizado por Vialidad Nacional, la RN 168 aparece como la principal zona de atención, justamente por su ubicación dentro del valle de inundación del Paraná.

Otro sector considerado crítico es la Circunvalación Oeste de la RN 11, en la ciudad de Santa Fe, donde también se evalúan posibles puntos de anegamiento.

El organismo nacional también prevé coordinar acciones con los nuevos concesionarios de las rutas nacionales de la provincia que integran la Red Federal de Concesiones. En ese grupo se encuentran las RN 11, 34 y 19.

A su vez, Vialidad mantiene un relevamiento sobre otras rutas nacionales que continúan bajo su jurisdicción y que no están concesionadas. En ese listado figuran las RN 178, A009, 95, 98 y 1V09, identificadas por la presencia de sectores que podrían registrar anegamientos.

Frente a este escenario, el organismo recomendó a quienes tengan previsto viajar por las rutas nacionales de Santa Fe consultar previamente el estado de los corredores y prestar atención a las condiciones de circulación. La información se encuentra disponible a través de los canales de atención al usuario de Vialidad Nacional.

El Niño Vialidad Nacional rutas
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