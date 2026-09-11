Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), en junio se perdieron 12.260 empleos asalariados registrados: 6.261 privados, 5.127 en el Estado y 872 en casas particulares. De este modo, desde que Javier Milei es presidente la caída neta es de 354.128: 246.312 privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares.

El empleo registrado volvió a caer en junio y ya se perdieron más de 350 mil puestos desde noviembre de 2023

El empleo asalariado registrado volvió a mostrar una caída en junio, en medio de un escenario de retroceso de la actividad económica . De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, elaborados a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la cantidad de trabajadores formales se redujo 0,1% respecto de mayo y acumuló una baja interanual del 1,5%.

El dato adquiere mayor dimensión al tomar como referencia noviembre de 2023, mes previo al cambio de gestión. Desde entonces, el universo de asalariados registrados perdió 354.128 puestos de trabajo formales.

Durante junio, el sector privado registró una disminución de 6.261 empleos, equivalente a una caída del 0,10%. A esto se sumaron otros 5.127 puestos menos en el sector público, que representaron un retroceso del 0,15%.

El personal de casas particulares también tuvo una variación negativa: se redujo en 872 posiciones, un 0,20%. En conjunto, estas tres categorías explicaron una pérdida de 12.260 trabajadores asalariados, equivalente a una baja mensual del 0,12%.

El comportamiento fue diferente entre los trabajadores independientes. El monotributo incorporó 4.360 inscriptos durante junio, con un crecimiento del 0,20%.

La comparación con junio de 2025 también muestra una evolución negativa del empleo asalariado registrado. Según la cartera laboral, a cargo de Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), el empleo asalariado privado cayó 1,9% interanual, lo que representa unos 121.000 trabajadores menos.

En el sector público, la reducción fue del 0,9%, equivalente a una pérdida de 30.500 trabajadores.

El personal de casas particulares, en cambio, registró una variación positiva del 0,8%, con aproximadamente 3.500 ocupados adicionales. En paralelo, el trabajo independiente aumentó 1,3% y sumó 35.300 personas.

Dentro de este grupo también hubo diferencias. Los aportantes al monotributo crecieron 1,9%, con 40.500 personas más, mientras que los monotributistas sociales aumentaron 0,3%, lo que representa unos 800 trabajadores adicionales.

Los autónomos, por el contrario, disminuyeron 1,5%, con una reducción de 6.000 personas.

El balance resulta todavía más negativo si se compara la situación actual con noviembre de 2023. En ese período, el sector privado acumuló una caída de 246.312 puestos de trabajo, equivalente al 3,9%. El sector público perdió 87.629 empleos, un 2,5%, mientras que el personal de casas particulares registró una disminución de 20.187 puestos, equivalente al 4,3%.

En sentido contrario, el monotributo incorporó 169.026 personas, lo que representa un crecimiento acumulado del 8,3%.

El informe oficial también repasó la trayectoria del empleo asalariado formal del sector privado y señaló que la tendencia descendente comenzó en septiembre de 2023.

Según el documento, la caída fue especialmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024. Posteriormente, el ritmo de reducción se desaceleró y el empleo llegó a estabilizarse durante la segunda mitad de ese año. Entre octubre y diciembre de 2024 se produjo una recuperación acotada que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses anteriores.