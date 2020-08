El juez Nicolás Falkenberg decidió elevar a juicio oral y público a Germán Lerche, expresidente de Colón, por administración fraudulenta. En tanto que lo mismo se hizo extensivo para otros exdirigentes sabaleros como Rubén Moncagatta, Osvaldo Pradolini, Marcelo Maglianesi y Carlos Marín.

Germán Lerche habló por Radio Eme (FM 96.3), donde comenzó diciendo: "Yo aparezco cuando alguien me llama para hacerme una nota, utilizo mucho mi Twitter. Cuando sos presidente de Colón te hacen notas todos los días, cuando ya no lo sos no te llaman".

"Yo siempre entendí que el fútbol y el club no era un ámbito para hacer política. Queríamos hacer crecer al club. Ganamos tres elecciones y la última que ganamos y no pudimos terminar el mandato la ganamos por el 80%. Jamás moví el dedo para ser presidente de AFA. Estaba instalado que podría serlo por las cosas que hacia en Colón", agregó Germán Lerche en otra parte de la charla.

Mientras que luego, el expresidente de Colón, afirmó: "Grondona me brindó la confianza por las posiciones políticas, no porque soy rubio. Las peores criticas las tenía en Santa Fe. Hasta los dirigentes de Unión veía con muy buenos ojos la posibilidad de que yo sea presidente de AFA"

"Desde la cuestión de la virgen, ni yo ni los dirigentes tuvimos nada que ver, fue un error de los jugadores. Yo casi me como un juicio por el tema de la virgen. Quien cometió el error era el capitán del equipo", destacó Germán Lerche, sobre una cuestión que fue muy polémica en Colón.

Y luego Germán Lerche se metió de lleno en las instancias legales que se llevan en su contra: "El día después que Colón se fue al descenso allanaron mi casa. El Colón del 2006 estaba en crisis, yo soy un producto de esa crisis. Si a mí se me imputa por cuestiones administrativas y lo que pasó en el 2006 en el club no era un delito. El juez y la fiscal tuvieron mucho que ver en el expediente, judicializaron cuestiones políticas del club".

"A mí me dijeron que había que echarlo a Vignatti para que no volviera nunca más a Colón, yo miré para adelante, en el 2006 el club estaba destruido, Colón se iba al descenso. El juez no tuvo el mismo impulso para con los dirigentes del 2006 que el que tuvo conmigo", agregó Germán Lerche en la extensa entrevista.

Luego, el expresidente de Colón destacó: "Lo que podríamos llegar a discutir en un juicio oral es una economía en blanco, yo tomé dos decisiones, la primera era que en el club no hay más dinero en negro y la segunda todos los dineros van bancarizados. Si yo me hubiera manejado como se acostumbra un tercio del dinero del club va a en negro y nadie se entera nada. A mí se me critica por cambiar cheques, ahora sino cambias cheques, ¿cuál es la alternativa? La economía de los clubes es deficitaria".

"Difícilmente se me va a escuchar públicamente criticar a los dirigentes. Grondona decía dos cosas traten de no criticar porque un par de años les va a pasar a ustedes. El problema de los clubes del interior es la gran desigualdad", afirmó Germán Lerche.

Y luego destacó cómo se encontraba Colón al momento de dejar de ser el presidente: "El club no estaba en ruinas, el capital es el jugador, el modelo que esta desarrollando Talleres es el mismo que el nuestro, el capital de los clubes son los jugadores. Se pagó, les quedó plata y la utilizaron mal".

Messi y Lerche.jpg Germán Lerche defendió su tarea como presidente de Colón. internet

"Los jugadores no cobraban porque teníamos embargadas las cuentas y pedí que en vez de embargarnos la cuenta bancaria nos embarguen parte de la sede, el hotel o el predio. La sustitución de embargo la lograron después que yo me fui, a nosotros nos embargan la cuenta por un accidente de un niño en la pileta del club", agregó Germán Lerche sobre otras de las situaciones que se mencionaron tras su salida.

Y luego, Germán Lerche destacó: "Yo alquilaba una casa en Puerto Madero, pero no era la 'Rosadita'. La querella puede decir lo que quiera pero acá hubo un perito oficial que dijo que nosotros nos fuimos con menos dinero que con el que llegamos, no hubo enriquecimiento ilícito. El alquiler que tenía en Buenos Aires salía más barato que pagar el hotel ¿entonces de qué estamos hablando?".

En cuanto al reloj que se habría quedado y que era para Julio Grondona, Germán Lerche contó: "El padre de Messi me pide que reciba al ente del Barcelona y lo hice en el predio de AFA, le pedí a Grondona que viniera y este señor me da dos bolsas que no abrí hasta que llegué a Santa Fe. Yo le dejé una bolsa porque pensé que eran iguales y después me di cuenta que me había llevado un reloj que era para él y se lo dí".

"Nosotros en el corto tiempo en Colón hicimos una buena transformación en infraestructura, no nos regaló nada Grondona, nosotros las obras que hicimos fue gracias a la venta de Bertoglio", agregó Germán Lerche.

Mientras que en el tramo final Germán Lerche, destacó: "Nosotros teníamos 50 clubes, filiales de Colón que seguían nuestro esquema, ahí vino: Bertoglio, Luque, Alario, era un proyecto deportivo fenomenal. La deuda eran menos de 100 millones de pesos. Yo hice cosas que no hubiera hecho, a mí no me duele nada, el ser presidente de un club implica estas cosas. Yo volvería a ser dirigente de fútbol, a mí me entusiasma mucho ayudar a un club que tenga todo para crecer"