El Sistema Nacional de Sangre se modernizó: Santa Fe es referencia en seguridad transfusional

Se prohibió exigir donantes de reposición de sangre para cirugías y eliminó el ayuno previo. La norma prioriza la voluntad y conductas sobre la identidad

A través de la Resolución 536/2026, publicada en el Boletín Oficial , el Ministerio de Salud de la Nación Argentina modernizó el Sistema Nacional de Sangre tras una década sin cambios. La normativa elimina el modelo de reposición , establece la informatización obligatoria de registros y ajusta los plazos de diferimiento basados en evidencia científica internacional.

Se redujeron los tiempos de espera para donar tras conductas de riesgo, dada la mejora de los sistemas de tamizaje. Se prohibió el modelo de reposición y se estableció un umbral restrictivo para las transfusiones.

Este es uno de los cambios establecidos en la Resolución 536/2026 del Ministerio de Salud de la Nación donde se actualizaron las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre.

sangre donante voluntario Santa Fe1.jpg Día Mundial del Donante de Sangre

Gracias a los avances en las pruebas de tamizaje, se actualizaron los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. En líneas generales, se difirió la donación por seis meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposición o posexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas.

No obstante, los centros que realicen tamizaje con biología molecular podrán reducir el período de espera a tres meses.

El nuevo marco normativo eliminó la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y propone evaluar solo las conductas del donante (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica. También se eliminó el ayuno previo y se recomendó beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.

Prohíbe el modelo de reposición de sangre

La Resolución N.º 536/2026 formalizó el reemplazo del modelo de donación de reposición, vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, prohibió explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares, práctica que aún subsiste en el país.

Sistema de trazabilidad

La normativa consolida un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios para alcanzar mayores estándares de eficiencia, costo-efectividad y seguridad transfusional. Además, establece como obligatorios para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país, la informatización de los registros y garantizar sistemas de trazabilidad.

Umbral restrictivo para las transfusiones

Otro de los cambios ahora vigente es el procedimiento de las transfusiones de sangre. Se hace hincapié en el umbral restrictivo, porque la transfusión no es para cualquiera ni inocua, se trata del trasplante de un tejido y requiere una indicación precisa y que esta no sea solo por un valor de laboratorio sino que esté basada en un criterio clínico, es decir de una evaluación integral del paciente, si presenta o no síntomas, si tiene sangrado activo. A partir de ahora se aplica un criterio más restrictivo que debe cuidarse y tener mayor seguridad con el paciente, pues la transfusión es el trasplante de un tejido y tiene contraindicaciones, por lo que debe estar muy bien indicada.

Las personas pueden ser donantes a partir de los 16 años

Puntos claves de la nueva normativa

Adiós a la reposición: las instituciones de salud ya no pueden condicionar cirugías o tratamientos a que el paciente o su familia consigan donantes. El sistema debe garantizar el stock de forma proactiva.

Fin del ayuno: se elimina el requisito de ir sin comer. Al contrario, se recomienda ingerir alimentos livianos y beber al menos 500 ml de agua media hora antes para evitar descompensaciones.

Criterios no discriminatorios: ya no se excluye a las personas por su orientación sexual. La evaluación ahora se centra exclusivamente en conductas individuales de riesgo y no en la identidad del donante.

Tatuajes y piercings: el tiempo de espera para donar después de realizarse un tatuaje, piercing o tratamiento estético invasivo se fijó en seis meses.

Frecuencia de donación: las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro, siempre respetando los controles clínicos de hemoglobina.

Informatización y trazabilidad: los centros de hemoterapia tienen hasta dos años para digitalizar sus procesos, permitiendo un seguimiento preciso de cada unidad de sangre desde el donante hasta el receptor.

Esta actualización busca alinear a la Argentina con los estándares de la OMS, promoviendo un modelo de donación 100% voluntario y habitual, que estadísticamente garantiza una mayor seguridad transfusional.

Santa Fe cuenta con centros de tamizaje por biología molecular

La nueva normativa nacional establece que los plazos de diferimiento (la espera para volver a donar o tras una situación de riesgo) pueden reducirse significativamente si el centro de hemoterapia utiliza tecnología NAT (Nucleic Acid Testing), que es el tamizaje por biología molecular. La provincia de Santa Fe cuenta con esta tecnología.

Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe: ubicado en la calle Salta 2731 , es el corazón del sistema público en nuestra zona. Este centro no solo colecta, sino que procesa la sangre de toda la región centro-norte.

ubicado en la , es el corazón del sistema público en nuestra zona. Este centro no solo colecta, sino que procesa la sangre de toda la región centro-norte. Tecnología NAT: el sistema público provincial utiliza biología molecular para el tamizaje de las unidades de sangre. Esto permite detectar virus (como VIH, Hepatitis B y C) en periodos de "ventana" mucho más cortos que las pruebas serológicas tradicionales.

Impacto local: al contar con estos equipos en la ciudad, los bancos de sangre locales pueden aplicar esos plazos reducidos que menciona la resolución nacional, optimizando el stock de componentes sanguíneos para los hospitales de la red santafesina.