Hilbert: "Conmebol es cómplice de lo ocurrido con Pinos"

La final de la Copa Sudamericana del pasado 9 de noviembre en La Nueva Olla frente a Independiente del Valle para Colón se sigue jugando, y promete tener varios capítulos más debido a un reclamo que se hizo por una supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos.

Todo comenzó con el reclamo que hizo el abogado Xavier Freyre, que representa al club Deportivo Técnico Universitario, ante la Conmebol, ya que presentó una denuncia por la mala inclusión del arquero que fue clave en el título conseguido por los ecuatorianos-

De hecho, Freyre se puso en contacto con los abogados del club sabalero y se decidió que Luis Hilbert se ponga al frente de esta investigación. Hubo conferencias de prensa del mismo abogado y de José Vignatti, donde se habló de "fraude deportivo".

LEER MÁS: La historia de Instagram de Brian Fernández que lo acerca a Colón

Hilbert viajó a Ecuador para reunirse con todos los actores, pero Conmebol luego del reclamo presentado por las dos instituciones lo desestimó, confirmando como campeón de la Sudamericana a Independiente del Valle.

Colón informó en su cuenta de Instagram que apelaría dicha decisión, y por lo manifestado por Vignatti e Hilbert se tenía pensado incluso reclamar ante FIFA y por qué no ir hasta el TAS.

El abogado fue quien en las últimas horas se refirió nuevamente a esta situación, en diálogo con CNN Radio (AM 950), donde comenzó haciendo una profunda denuncia: "Siempre pensé que la CONMEBOL es víctima, pero frente a estos hechos me hace sospechar que son cómplices".

Embed "Siempre pensé que la CONMEBOL es víctima, pero frente a estos hechos me hace sospechar que son cómplices" Luis Hilbert en #CNNDeportesEnSíntesis.#CNNRadioArgentina https://t.co/pNOvQeChO3 pic.twitter.com/UUdjcx3olK — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) December 26, 2019

Mientras que cuando se le preguntó cómo continúa el reclamo, apuntó: "Hemos presentado todo en la CONMEBOL, pero nunca nos han contestado nada. Estamos frente a un grave hecho de corrupción en la federación ecuatoriana de fútbol".

LEER MÁS: Un ex-Unión que podría jugar en Colón

También se refirió al trato que recibió en Ecuador cuando se reunió con los dirigentes de la FEF, y los de los clubes, y afirmó: "Me trataron mal. Fui con una autorización expresa del club. La primera vez fui a pedir una serie de documentación que nunca me fue entregada. Me dijeron que estaba en jurídica pero no estaba, y me agredieron".

Y en el final, agregó: "Me lanzaron un objeto, me amenazaron de muerte y me echaron frente a la gente de Técnico Universitario. Es bochornoso"