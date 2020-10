Lluvia de cartas documento de empleados en Colón

"Los trabajadores somos todos los que dependemos de un sueldo. Durante lo más fuerte de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, jugadores, cuerpo técnico, médico y algunos encargados del lugar no trabajaron y siguieron cobrando igual. Nosotros quedamos siempre discriminados. Colón tampoco asume la responsabilidad y desde abril no hizo los aportes de la obra social. Es un problema grave, porque cualquier persona que entiende, sabe que estamos en condiciones de una acción penal, porque es mucho más grave que la falta de un sueldo. Está en riesgo la salud de 70 personas. Por eso estuvimos confeccionando cartas documento", apuntó el referente en dialogo con LT10.

Empleados Utedyc.jpg Colón recibiría cerca de 70 cartas documento por falta de pago en la obra social de los trabajadores.

Una situación que repite y por eso, el mismo Roberto Medina manifestó su bronca. Mucho más atendiendo a lo que pasa a nivel provincial: "El problema lo tienen todos los clubes, pero el ingreso por televisión nunca dejó de llegar. Incluso tuvieron un aumento. Casi que me da vergüenza como colonista esta situación. Rafaela arregló con los muchachos un convenio. Hablé con un colega de Central y me dijo que la dirigencia se juntó con ellos para darle soluciones, Newell's igual. Patronato no tuvo problema tampoco con sus trabajadores, adaptándose a la situación. Lo mismo que Unión. La decepción que rompe la regla en la provincia y lo digo con dolor, es Colón. No es la institución, sino la comisión directiva. Desde que asumieron tomaron a los trabajadores como chivos expiatorios. General siempre conflictos y nos quieren hacer ver como una mafia y que hacemos la vida imposible. Si soy eso por reclamar por mis derechos, no sé".

En otro tramo de la charla, fue lapidario con la dirigencia: "Esta comisión directiva toma a los trabajadores como un número. Hay una gran discriminación. Mis compañeros de mantenimiento le sacaron un saquito de matecocido y un pan. Eso es buscar una confrontación. Siempre inventando una causa. Yo me ofrecí ante el presidente que, si hay pruebas de un trabajador haciendo más las cosas, yo lo acompañaba a denunciarlo, pero tampoco ensuciar a todos. Se ponen en víctimas ante la gente".

o07 f1 prensa colon.jpg Roberto Medina, delegado de los trabajadores de Colón, cargó con dureza contra la comisión directiva por no pagar la obra social y por eso se enviarán cerca de 70 cartas documento Gentileza Prensa Colón

"Venimos hace mucho con estos temas. Delante de Luis Hilbert, por el que me sacó el sombrero, porque siempre medió con nosotros, buscamos solucionar, pero ante el no del otro lado se frenaba todo. Nunca no podíamos poner de acuerdo con el resto. Si reclamo soy supuestamente un anarquista y me tengo que callar según ellos, porque queremos gobernar al club. Colón se sacó de encima un montón de contrato en dólares y achicó sueldos importantes. Lo que cobramos es un vuelto de un café para las arcas. Hay mala fe para con los trabajadores. Por eso las cartas documento", gatilló Roberto Medina.

En el cierre, dejó de lado su rol como empleado y como hincha, el escenario lo deja con muchas dudas: "No voy a hablar de lo que cobran los jugadores, porque no estoy para hacer política. Estoy convencido que Colón no tiene el grave problema económico para pagar la obra social, que es un delito penal. Creo que hay una actitud caprichosa. Lo digo como socio e hincha. Es como que hay gente grande que no entiende. Está faltando coherencia. Hay algo que no cierra sinceramente. No me cierra como hincha, no solo como empleado. Mi preocupación es que en nuestra institución pasen estas cosas como el pago de la obra social y sufro, porque está en una decadencia absoluta. A Colón la pandemia le pegó hace mucho tiempo y no por el coronavirus".