Iván Delfino: "El enfoque de Colón es el partido final"

En la previa del partido ante Defensores Unidos, Iván Delfino habló con el programa Abrazo de Gol que se emite por VEO, donde hizo referencia a la reanudación de la competencia, pero también dejó su impronta y lineamiento, en cuanto a lo que pretende en el mercado de pases que ejecuten los dirigentes.

La particular visión de Delfino sobre el momento de Colón

"Tratamos de formar primero un buen grupo, todo gran equipo se forma armando primero un buen grupo, los grupos son los que empujan y no tanto los nombres. Nosotros entramos al mercado de pases el 2 de enero, sin saber quiénes se iban a quedar y quiénes se iban a ir. El 3 de febrero arrancamos la competencia. Si es difícil amalgamar un equipo con pocos refuerzos, mucho más con 18 jugadores nuevos como teníamos nosotros. El primer partido (ante el CADU) era una incertidumbre para todos, luego el equipo comenzó a soltarse, y parecía que hacía mucho que estaba jugando juntos. Empezamos a dejar las nubes negras atrás, y nos encuentra en este presente, buscando seguir creciendo y haciendo la diferencia", comenzó diciendo Iván Delfino, el DT de Colón.

Más adelante, el entrenador de Colón dijo que "los jugadores saben a qué vinieron. Creo que este torneo hay que encararlo con sencillez y humildad, las canchas son complicadas, hay que respetar a todos los rivales, todas las canchas y equipos tienen su secretos, también los árbitros. Hay que transmitírselo a los jugadores, sobre todo a aquellos que no conocen la categoría. Las cosas salieron dentro de lo que esperábamos, incluso mucho mejor".

La evolución de Colón como equipo

Iván Delfino luego se refirió al gran rendimiento que mostró Colón en el inicio de la competencia, y reveló: "Cuando el equipo está convencido de lo que tiene que hacer es diferente, tenemos que mantener la intensidad desde lo mental, físico y futbolístico. Cuando pudimos mantener la convicción y concentración, fuimos un equipo distinto y agresivo. Pero hay que trabajarlo, en el fútbol de hoy cuando dos jugadores tienen un mal día se siente. Tenemos que trabajar en algunas cositas que nos están faltando".

"Es muy difícil, a nosotros primero nos salió derechito, esperemos que termine de la misma manera. Nosotros tenemos que transmitir y los jugadores interpretar lo que queremos, le sacamos presión a los chicos que llegaron. Los resultados a favor lo estimulan a uno a seguir creciendo. Muchas veces uno tiene una idea madre y luego tenés que adaptarte a los jugadores, sobre todo en el fútbol argentino. El entrenador es el que se tiene que adaptar a los jugadores. Nosotros estamos para potenciarlos y hacerlos más completos", agregó Iván Delfino.

Para luego, indicar: "El enfoque es el partido final, pero no tenemos que ponernos a pensar en esa final cuando falten dos meses, tenemos que tenerlo en la mira desde antes. En un club como este es imperioso buscar ese objetivo. Salvo Independiente y River que rebotaron, que había mucha diferencia, a los demás les costó siempre un poco más. Hay que ser regulares y cometer pocos errores para llegar a la final".

Delfino-Colón.jpg Gentileza Diario Jornada

En tanto que sobre la merma de Colón en las últimas jornadas, Delfino indicó: "No me preocupó este bajón, venía diciendo que podía pasar. Lo disfrazamos con algunos triunfos, con lo cual fue distinto. A estas fechas las fuimos jugando con 15 o 16 jugadores, con lo cual te van conociendo. Pasó ese bajón, estamos trabajando para que no se vuelva a repetir. Queremos ser el equipo agresivo del principio. Hay veces que se hace una mala lectura del partido, una mala decisión de elección de jugadores...".

En el último partido intentamos hacernos más duros, ya que no la estábamos pasando bien de visitante. Pero los rivales también juegan, yo estoy para tratar de mejorar y darle confianza a los jugadores. Creo que es muy positivo lo que hicimos hasta ahora, ojalá siga siendo todo positivo de acá en adelante. Creo que no hay una fórmula exacta de cómo ganar el torneo, la fórmula final no la sabés. Creo que en Madryn hicimos un partido bárbaro en lo táctico, nos faltó peso ofensivo, con este equipo hemos jugado bien, muy bien, sacamos resultados y también jugamos mal".

Cuando lo consultaron sobre los rumores de que lo llamaron desde Banfield para que sea el DT, respondió: "No me llamaron, me sorprendió cuando me preguntó un jugador sobre eso. Los Delfino que jugaron en Banfield fueron todos líricos (risas)".

Los competidores de Colón por el ascenso

Creo que mirando cómo está la zona, no vi grandes movimientos porque nadie tiene plata. Creo que va a ser pareja igual, se va a definir todo en las últimas siete u ocho fechas, no creo que haya muchos cambios. Creo que Atlanta se puede acomodar, también Mitre. Chicago juega bien, me gusta cómo juega, su entrenador lo hace jugar bien. Estudiantes de Río Cuarto tuvo el bajón al principio, Atlético de Rafaela se va a acomodar porque tiene buen plantel, en la otra zona San Martín de San Juan juega bien, San Martín tiene buen plantel, Quilmes mucha jerarquía, All Boys armó un equipo durísimo, Ferro tiene jugadores distintos, Chaca es un equipo duro que arrancó mal pero está ahí. Me sorprendió que Agropecuario y Gimnasia estén ahí, a Patronato creo que lo tienen que acomodar porque tiene equipo para más".

En otro tramo, sobre el partido que se viene ante el CADU, afirmó: "Es una cancha complicada, para lograr el objetivo final hay que estar preparados para lo que venga. La Primera Nacional sigue siendo un fútbol primitivo. Cuando Colón marcó el primer gol tuvo una prestancia distinta, pero hay veces que el rival tiene virtudes".