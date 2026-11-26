De los ocho entrenadores que disputan los cuartos de final, solamente dos lograron ascender a Primera División. Iván Delfino sobresale con dos conquistas.

En la recta decisiva del Reducido de la Primera Nacional, Colón cuenta con un antecedente que invita a ilusionarse. Iván Delfino es uno de los dos entrenadores que permanecen en competencia y saben lo que significa conseguir un ascenso a Primera División. El técnico sabalero, además, es el único entre sus colegas que logró alcanzar ese objetivo en dos oportunidades.

Iván Delfino, la experiencia de un entrenador que conoce el camino del ascenso

En un torneo donde la presión y la necesidad de obtener resultados adquieren cada vez mayor protagonismo, Colón tiene en su banco de suplentes a un entrenador con experiencia en este tipo de desafíos.

Delfino consiguió su primer ascenso a Primera División en 2015, cuando condujo a Patronato de Paraná hacia la máxima categoría del fútbol argentino. Diez años después, en 2025, volvió a escribir una página destacada en su trayectoria al conseguir el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto.

Estos antecedentes lo posicionan como el único entrenador de los ocho que disputan los cuartos de final del Reducido que logró subir a Primera División en dos oportunidades.

Ahora, Delfino tiene por delante el desafío de repetir aquella conquista con Colón. Para ello, deberá superar este viernes a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano y mantener intacta la ilusión del pueblo sabalero.

Azconzábal, el otro entrenador del Reducido que consiguió ascender a Primera

Además de Delfino, el único director técnico que cuenta con un ascenso a la máxima categoría en su currículum es Juan Manuel Azconzábal, actualmente al frente de Gimnasia y Tiro de Salta.

El Vasco protagonizó una histórica campaña con Atlético Tucumán en 2015, cuando se consagró campeón de la entonces Primera B Nacional y depositó al Decano en Primera División, categoría en la que permanece desde aquel logro.

Por su parte, Walter Otta y Diego Funes también registran ascensos en sus trayectorias como entrenadores, aunque sus conquistas se produjeron en categorías inferiores del fútbol argentino.

En ese escenario, Colón tiene un diferencial en su banco de suplentes: un entrenador que ya recorrió dos veces el camino que hoy pretende transitar todo el pueblo sabalero.