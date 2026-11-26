La medida permitirá hormigonar las conexiones entre las estructuras actuales y las nuevas calzadas. Vialidad Provincial estima que la obra superará el 80% de avance y apunta a inaugurar el puente a fines de marzo de 2027.

Restricciones de tránsito. Desde el 4 de enero, los autos no podrán usar el Puente Carretero por un mes.

La construcción del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé entrará en una etapa determinante durante enero. Desde el 4 de ese mes, los automóviles particulares no podrán circular por el "viejo" viaducto durante aproximadamente 30 días, debido a los trabajos de hormigonado que se realizarán en ambos extremos. La restricción obligará a los conductores a utilizar el Acceso Norte y la autopista como recorrido alternativo.

La medida fue confirmada por el titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien explicó que el corte es necesario para completar la conexión entre las nuevas calzadas y las estructuras de los puentes existentes, tanto del lado de Santa Fe como del de Santo Tomé.

“Vamos a cortar una de las calzadas del puente actual porque tenemos que hormigonar los accesos, tanto el de Santa Fe como el de Santo Tomé”, señaló el funcionario en diálogo con RTS Medios. Y precisó que la intervención comenzará el 4 de enero: “Los automóviles particulares no van a poder pasar más por el Puente Carretero”.

Durante ese período, sí estará permitido el paso del transporte público de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad, motocicletas y bicicletas. Los autos particulares, en cambio, deberán realizar el desvío por el acceso a la autopista, como ocurrió durante la interrupción del tránsito de 2024.

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El procedimiento se desarrollará por etapas: primero se intervendrá una calzada y, una vez que el hormigón haya fraguado, se avanzará sobre la otra para completar las conexiones. Según estimó Seghezzo, los trabajos demandarán alrededor de 30 días.

Por qué restringirán el tránsito durante enero

El titular de Vialidad explicó que la fecha fue elegida para reducir el impacto de la medida sobre quienes utilizan diariamente el puente para trasladarse entre ambas ciudades. La finalización del ciclo lectivo, las vacaciones y la menor actividad comercial durante el verano fueron algunos de los factores considerados.

“Lo elegimos en enero porque no hay escuela, mucha gente está de vacaciones y normalmente se frena el movimiento”, explicó Seghezzo. Además, remarcó la importancia de anunciar la restricción con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus recorridos.

El objetivo es inaugurar el nuevo puente a fines de marzo

En paralelo, la obra del nuevo enlace vial registra más de un 80% de avance. El Gobierno provincial mantiene como objetivo finalizar los trabajos e inaugurar la conexión a fines de marzo de 2027, aunque Seghezzo aclaró que todavía no es posible establecer una fecha precisa.

“Tenemos más de un 80% de avance de obra, haciendo todos los esfuerzos para finalizarla a finales de marzo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que aún restan varios meses de tareas y que las condiciones climáticas pueden incidir en el cronograma, especialmente durante las etapas de hormigonado.

“Falta todo diciembre, enero, febrero, o sea, tres meses y medio. Es muy difícil fijar una fecha exacta. Sí estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar en marzo”, sostuvo.

El nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé sumó un nuevo avance con la puesta en funcionamiento de la máquina lanzavigas trasladada desde China especialmente para la construcción de la conexión vial.

El funcionario también señaló que actualmente se trabaja sobre distintos frentes, tanto en la estructura principal como en los accesos de Santa Fe y Santo Tomé. En este último sector, las tareas se vieron condicionadas por la aparición de numerosos servicios subterráneos que no estaban declarados en los registros.

“Con muchísimos servicios no declarados que estamos encontrando cuando rompemos”, describió Seghezzo. Por ese motivo, Vialidad trabaja en conjunto con Aguas Santafesinas para resolver las interferencias vinculadas con las redes de agua y desagües.

El avance de los trabajos también depende del clima. “Los días de lluvia son días de menor ritmo de trabajo, o a veces ni se puede trabajar siquiera”, explicó el titular de Vialidad.

Así, mientras continúa la construcción del nuevo enlace, enero será un mes clave para completar las conexiones con los puentes existentes. La restricción de circulación para los automóviles particulares se extenderá durante unos 30 días y forma parte de las tareas necesarias para alcanzar el objetivo oficial de inaugurar la obra hacia fines de marzo de 2027.