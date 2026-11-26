La vecinal presentó un pedido ante el municipio para instalar reductores u otros dispositivos en Alvear y Castellanos, Alvear y Maipú, y Marcial Candioti y Castellanos. Advierten sobre el tránsito intenso y la circulación de niños y peatones.

Vecinos de Candioti Norte. Reclaman al municipio la instalación de reductores de velocidad en tres esquinas clave del barrio por el alto riesgo de accidentes viales. Foto: Ilustrativa.

Los vecinos de barrio Candioti Norte volvieron a poner el foco en la seguridad vial del barrio y solicitaron la intervención de la Municipalidad de Santa Fe para reducir la velocidad de circulación en tres esquinas consideradas peligrosas. El reclamo fue presentado formalmente por la asociación vecinal, con el respaldo de firmas de residentes de la zona.

La iniciativa contempla los cruces de Alvear y Castellanos, Alvear y Maipú, y Marcial Candioti y Castellanos. La preocupación está vinculada con el intenso movimiento vehicular, la circulación de peatones y la cercanía de establecimientos educativos, además de los antecedentes de accidentes registrados en esas intersecciones.

Gabriela Fiameni, presidenta de la vecinal Candioti Norte, explicó que la propuesta surgió de los propios residentes. “Esta iniciativa surgió de los vecinos. Desde la vecinal nos hicimos eco”, señaló.

Según contó, el planteo fue formalizado mediante una nota dirigida al Ejecutivo municipal, acompañada por firmas para darle mayor respaldo al pedido. “Hace rato que venimos planteando el problema de calle Alvear, sobre todo porque es una calle troncal del barrio por la gran cantidad de tránsito que tiene”, sostuvo.

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Las tres esquinas donde solicitan intervenciones

Uno de los puntos que más preocupa a los residentes es Alvear y Castellanos. Fiameni explicó que Alvear atraviesa el barrio y concentra un importante caudal vehicular, mientras que la circulación a alta velocidad representa un riesgo para quienes necesitan cruzar la calle.

La vecinal también cuestiona el funcionamiento del semáforo ubicado en la intersección de Alvear con bulevar. “El semáforo de calle Alvear y bulevar es muy corto, con lo cual los vehículos lo pasan a gran velocidad y desembocan en la calle justamente del colegio, a alta velocidad también”, describió en diálogo con Telefe Santa Fe.

La situación se vuelve especialmente delicada por la presencia de establecimientos educativos y el movimiento comercial y gastronómico de la zona. “Hay que tratar de ver cómo se puede regular, sobre todo la velocidad de los vehículos, teniendo en cuenta el gran tránsito que tiene, no solo de vehículos, sino también de peatones”, agregó.

El segundo cruce señalado es el de Marcial Candioti y Castellanos, donde se encuentra el acceso al jardín de infantes del colegio de las Trinitarias. La circulación de familias y niños durante los horarios de ingreso y salida constituye otro motivo de preocupación.

“Marcial Candioti es otra de las calles troncales del barrio, es la continuación de avenida General Paz, con lo cual tiene un tránsito enorme”, explicó Fiameni. Y remarcó que la presencia del establecimiento educativo agrava los riesgos en ese sector.

El tercer punto incluido en la presentación es Alvear y Maipú, otra intersección donde los vecinos solicitan medidas para ordenar la circulación y disminuir la velocidad de los vehículos.

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Qué reductores de velocidad proponen

Desde la vecinal aclararon que no buscan imponer una solución técnica determinada, sino que esperan que el municipio evalúe qué dispositivo resulta más adecuado para cada esquina.

“Podría ser un lomo de burro, un mandapeatón o cualquier otro, incluso un semáforo”, explicó la presidenta de la entidad.

En ese sentido, señaló que la elección debe quedar en manos de las áreas municipales especializadas, de acuerdo con las características de cada intersección y las normativas vigentes.

“Lo que planteamos es el problema, para que ellos decidan cuál es el mejor método para poder regular la velocidad del tránsito”, sostuvo.

Los antecedentes de accidentes y el reclamo preventivo

El pedido también está respaldado por distintos siniestros viales ocurridos en los cruces señalados. En Alvear y Castellanos, por ejemplo, el 6 de mayo de 2026 colisionaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una camioneta Ford EcoSport. Como consecuencia del impacto, un hombre de 49 años sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y fue trasladado al Hospital Cullen.

Seis días después, el 12 de mayo, se produjo otro choque en la misma esquina. En esa oportunidad, dos vehículos terminaron sobre la vereda y provocaron importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.

También se recuerda el siniestro ocurrido el 10 de noviembre de 2023 en Alvear y Maipú, donde colisionaron un patrullero policial y un taxi. En el hecho también estuvieron involucrados un automóvil estacionado y una mujer que intentaba cruzar la calle. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Cullen y el taxista, José Luis Cantelli, falleció días después como consecuencia de las lesiones.

Fiameni sostuvo que la intención de los vecinos es evitar que se repitan episodios de esa gravedad. “En estos lugares ha habido accidentes siempre”, afirmó.

“Lo que queremos justamente es que sea preventivo, evitar esa situación y que no haya que lamentar alguna víctima con algún daño físico”, concluyó.