Javier Castrilli, duro con Merlos y sus fallos contra Colón

El exárbitro internacional Javier Castrilli arremetió contra el colegiado en su cuenta de Twitter. Primero se preguntó: El penal que Merlos no le dió a Colón es tremendo... a los 5 minutos del partido... claro ahora gana San Lorenzo...

https://twitter.com/castrillijavier/status/1340431637767725058 Merlos en todo su esplendor: en 30 minutos 3 amonestados... los tres de Colón claro... a los 29 y a los 36 minutos Cristian Navarro (asistente de Merlos) le corta dos avances a Colón por posiciones adelantadas inexistentes... — Javier Castrilli (@castrillijavier) December 19, 2020

Pero no todo quedó allí, pues el Sheriff continuó: Penal que Merlos no le dió a Colón... capítulo II: Castillo, para vos eso no es penal???? En serio?????????? Me asusta

Y más adelante, completó: Merlos en todo su esplendor: en 30 minutos 3 amonestados... los tres de Colón claro... a los 29 y a los 36 minutos Cristian Navarro (asistente de Merlos) le corta dos avances a Colón por posiciones adelantadas inexistentes...

Indudablemente la red social se inundó de comentarios y en pocos minutos #Merlos se convirtió en tendencia nacional, una vez más por desaciertos que perjudicaron a Colón.