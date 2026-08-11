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Colón y una consagración en el fútbol femenino de la Liga Santafesina

La categoría Sub 14 de Colón se quedó con el Torneo Apertura de la Liga Santafesina. Además, tuvo la valla menos vencida y a la goleadora del campeonato

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 14:43hs
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Colón y una consagración en el fútbol femenino de la Liga Santafesina

La categoría Sub 14 del fútbol femenino de Colón se consagró campeona del Torneo Apertura de la Liga Santafesina, coronando una gran campaña. El conjunto sabalero tuvo la valla menos vencida del certamen, con Brianna Salatti Cabaña como capitana, y además contó con Pilar Torres, quien terminó como goleadora del campeonato.

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Una campaña con números destacados

El equipo femenino de Colón logró quedarse con el título luego de una destacada actuación a lo largo del Torneo Apertura. Uno de los puntos altos estuvo en el aspecto defensivo, ya que el conjunto sabalero terminó con la valla menos vencida del campeonato.

En ese aspecto, Brianna Salatti Cabaña tuvo un papel importante y además llevó la cinta de capitana, representando a sus compañeras dentro del campo de juego.

Pilar Torres, la goleadora del campeonato

El título también tuvo como protagonista a Pilar Torres, quien terminó como la máxima goleadora del Torneo Apertura de la Liga Santafesina. De esta manera, Colón logró destacarse tanto en defensa como en ataque.

Desde la institución felicitaron a las jugadoras, al cuerpo técnico y a las familias que acompañaron al equipo durante todo el torneo, además de agradecer a todos aquellos que estuvieron presentes en el camino que terminó con la consagración.

Colón fútbol femenino Liga Santafesina
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