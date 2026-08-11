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El jugador de Colón Máximo Johnston se va a préstamo a Neuquén de Paraná

El volante de 21 años será cedido hasta diciembre para sumar minutos y experiencia. El jugador, oriundo de Paraná, tiene contrato vigente con Colón.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 14:35hs
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El jugador de Colón Máximo Johnston se va a préstamo a Neuquén de Paraná

IG maxi.johnston

Máximo Johnston será cedido a préstamo a Neuquén de Paraná hasta diciembre. El volante de 21 años, oriundo de la capital entrerriana, buscará sumar minutos y experiencia en una nueva etapa de su carrera. El mediocampista, que se destaca por su despliegue físico, tiene contrato vigente con Colón y fue capitán de la Reserva sabalera.

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Un volante de despliegue y liderazgo

Johnston se desempeña como volante central y una de sus principales características es el despliegue físico que aporta en la mitad de la cancha. En su paso por la Reserva de Colón también asumió un rol de liderazgo y llegó a ser capitán del equipo.

El futbolista entrerriano tuvo además la posibilidad de entrenar con el plantel profesional de Colón durante los ciclos de Martín Minella y Ezequiel Medrán, sumando experiencia junto a los jugadores de Primera División.

Una nueva oportunidad en Paraná

Ahora, Johnston tendrá la posibilidad de continuar su crecimiento en Neuquén de Paraná, donde buscará tener mayor continuidad y sumar minutos durante el segundo semestre.

El préstamo será hasta diciembre y el mediocampista continuará perteneciendo a Colón de Santa Fe, institución con la que mantiene contrato vigente. La cesión apunta a que el juvenil pueda ganar rodaje y seguir desarrollándose antes de regresar al club sabalero.

Colón Máximo Johnston
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