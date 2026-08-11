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Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Colón enfrentará este sábado a Patronato en el Brigadier López por una nueva fecha del torneo. Fabrizio Llobet será el encargado de impartir justicia.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 19:37hs
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Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Colón se prepara para recibir este sábado a Patronato de Paraná en el estadio Brigadier López, en un nuevo compromiso del campeonato. El encuentro comenzará a las 16.30 y contará con Fabrizio Llobet como juez principal. El árbitro estará acompañado por Juan Del Fueyo y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro.

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Llobet estará al frente del partido

La designación de Fabrizio Llobet quedó confirmada para el encuentro que tendrá al Sabalero como local. El árbitro tendrá la responsabilidad de controlar las acciones durante un partido importante para el conjunto santafesino.

A su lado estarán Juan Del Fueyo, como asistente número uno, y Sebastián Osudar, quien cumplirá la función de segundo asistente. El equipo arbitral se completará con Facundo Rojo Casal, designado como cuarto árbitro.

De esta manera, quedaron establecidas todas las autoridades que estarán presentes en el Brigadier López para el duelo entre Colón y Patronato.

El Sabalero vuelve a jugar en Santa Fe

El partido está programado para este sábado desde las 16.30 y tendrá como escenario el estadio Brigadier López, donde Colón buscará hacerse fuerte ante su público.

Patronato llegará desde Paraná para afrontar un nuevo compromiso frente al conjunto santafesino, en un encuentro que tendrá como protagonista principal a Llobet y a todo su equipo arbitral.

Colón buscará aprovechar la localía para quedarse con un resultado positivo y avanzar en sus objetivos dentro del campeonato. Para eso, deberá superar a un Patronato que intentará llevarse puntos de Santa Fe.

Árbitros confirmados de la fecha 25 de la Primera Nacional

PRIMERA NACIONAL – FECHA 25

Acassuso F.C. - Midland

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

At. de Rafaela - Def. de Belgrano

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Agropecuario Arg. - Cdad. de Bolívar

Árbitro: Ariel Cruz

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Tomás Aybar

Dep. Morón - Almagro

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Ferro Carril Oeste - Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

San Miguel - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Martín Morenza

Mitre (S.E.) - Güemes (S.E.)

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Colón - Patronato (P.)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Godoy Cruz (Mza.) - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises

Estudiantes - Chacarita Jrs.

Árbitro: Daniel E. Zamora

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Quilmes A.C. - San Telmo

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

T. Suárez - Alte. Brown

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Matías Ansede

G. y Esgrima (J.) - Chaco For Ever

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Carlos Viglietti

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Ctral. Norte (S.) - G. y Tiro (S.)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Racing (CBA.) - San Martín (S.J.)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

San Martín (T.) - Dep. Madryn

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Temperley - Los Andes

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Martín Desposito

All Boys - Nva. Chicago

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colón Fabricio Llobet Patronato
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