Colón se prepara para recibir este sábado a Patronato de Paraná en el estadio Brigadier López, en un nuevo compromiso del campeonato. El encuentro comenzará a las 16.30 y contará con Fabrizio Llobet como juez principal. El árbitro estará acompañado por Juan Del Fueyo y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro.
Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato
Colón enfrentará este sábado a Patronato en el Brigadier López por una nueva fecha del torneo. Fabrizio Llobet será el encargado de impartir justicia.
Por Ovación
Llobet estará al frente del partido
La designación de Fabrizio Llobet quedó confirmada para el encuentro que tendrá al Sabalero como local. El árbitro tendrá la responsabilidad de controlar las acciones durante un partido importante para el conjunto santafesino.
A su lado estarán Juan Del Fueyo, como asistente número uno, y Sebastián Osudar, quien cumplirá la función de segundo asistente. El equipo arbitral se completará con Facundo Rojo Casal, designado como cuarto árbitro.
De esta manera, quedaron establecidas todas las autoridades que estarán presentes en el Brigadier López para el duelo entre Colón y Patronato.
El Sabalero vuelve a jugar en Santa Fe
El partido está programado para este sábado desde las 16.30 y tendrá como escenario el estadio Brigadier López, donde Colón buscará hacerse fuerte ante su público.
Patronato llegará desde Paraná para afrontar un nuevo compromiso frente al conjunto santafesino, en un encuentro que tendrá como protagonista principal a Llobet y a todo su equipo arbitral.
Colón buscará aprovechar la localía para quedarse con un resultado positivo y avanzar en sus objetivos dentro del campeonato. Para eso, deberá superar a un Patronato que intentará llevarse puntos de Santa Fe.
Árbitros confirmados de la fecha 25 de la Primera Nacional
PRIMERA NACIONAL – FECHA 25
Acassuso F.C. - Midland
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
At. de Rafaela - Def. de Belgrano
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Agropecuario Arg. - Cdad. de Bolívar
Árbitro: Ariel Cruz
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Tomás Aybar
Dep. Morón - Almagro
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Ferro Carril Oeste - Atlanta
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
San Miguel - Colegiales
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Martín Morenza
Mitre (S.E.) - Güemes (S.E.)
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Colón - Patronato (P.)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Godoy Cruz (Mza.) - Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
Estudiantes - Chacarita Jrs.
Árbitro: Daniel E. Zamora
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Quilmes A.C. - San Telmo
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
T. Suárez - Alte. Brown
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Matías Ansede
G. y Esgrima (J.) - Chaco For Ever
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Carlos Viglietti
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Ctral. Norte (S.) - G. y Tiro (S.)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Racing (CBA.) - San Martín (S.J.)
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
San Martín (T.) - Dep. Madryn
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Temperley - Los Andes
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Martín Desposito
All Boys - Nva. Chicago
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas