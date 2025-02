José Barreto reconoció que aún está en deuda con Colón

Por ahora no pudo demostrar sus condiciones, pero está feliz por haber alcanzado la primera victoria en la temporada 2025.

"Seguro voy a andar bien, el Puma aguanta y juega de espaldas, con tal de jugar siempre estaré a disposición del cuerpo técnico", se atrevió a decir luego del 2-1.

Más adelante apuntó que "estoy contento por la victoria, lo merecíamos, el primer partido anduvimos bien, en Rafaela nos costó convertir, en lo individual tuve imprecisiones pero contento por los tres puntos".

Barreto también puntualizó que "me adapto a las dos posiciones, jugué todo el año pasado de extremo abierto, me gusta pero si tengo que jugar con el Puma al lado me puedo adaptar".

En referencia a los errores a corregir, el delantero sostuvo que "son cosas que venimos laburando, nos falta la parte final, patear o terminar la jugada, el rival también juega, se nos cierra, más en nuestra cancha, esto es largo".