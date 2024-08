José Neris será considerado en Colón para el partido ante Gimnasia y Tiro

Como viene la mano, está todo dado para que José Neris se quede en Colón a dispurar la Primera Nacional. Si bien está abierta la puerta de salida hasta el 31 de agosto, no hay ofertas y por eso se enfoca en intentar aportar y ahora con Rodolfo De Paoli sus chances de jugar son más concretas.

Se debe a que con Iván Delfino quizás no iba a ser considerado por la falta de comunicación durante el receso, pero ahora que regreso, renovó sus expectativas y busca volverse importante. Justo tiene carácteristas que el plantel no tiene. No se trata de una referencia de área, sino de un acompañante más versatil. Aunque debe ponerse a tono pese a que viene con ritmo.

José Neris viaja a Salta en Colón

Lo concreto es que el nuevo técnico ya lo considera para el encuentro del lunes que viene ante Gimnasia y Tiro y lo incluirá entre los que viajarán a Salta. Es todo un detalle, porque todo hacía indicar que prácticamente no se iba a quedar y de golpe pasó a tener chances incluso de tener minutos.

image.png José Neris será parte de los convocados de Colón para visitar a Gimnasia y Tiro.

Se debe también al momento en el que está el equipo, que bajó al quinto lugar de la zona B de la Primera Nacional y, si bien todavía faltan muchos puntos en disputa, la cima se empieza a escapar. Será cuestión de ver si Neris puede mostrar por qué se lo fue a buscar en su momento.

En su primer paso se quedó con las ganas de marcar y convencer, por lo que se tuvo que ir a Peñarol, donde tampoco le fue como deseada. Ahora es un barajar y dar de nuevo en el ascenso argentino, pero con ansias de revancha.