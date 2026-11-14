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Colón- Midland: una historia que comenzará a escribirse en el estreno del reducido

El Sabalero y el Funebrero nunca se enfrentaron oficialmente. Este sábado, desde las 18, protagonizarán su primer duelo en el Brigadier López por los octavos de final.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 08:04hs
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Colón- Midland: una historia que comenzará a escribirse en el estreno del reducido

Colón y Ferrocarril Midland protagonizarán este sábado un enfrentamiento inédito en el fútbol argentino. Desde las 18, en el estadio Brigadier López, ambos equipos se medirán por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, en un cruce que marcará el comienzo de una historia entre dos clubes que nunca compartieron cancha oficialmente.

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Un primer capítulo en una instancia decisiva

El partido tendrá un condimento especial: no existen antecedentes entre el Sabalero y el Funebrero. Por primera vez en sus historias, se encontrarán dentro de un campo de juego y lo harán en una instancia determinante, con la posibilidad de continuar en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El escenario será el Brigadier López, donde el conjunto santafesino buscará aprovechar el respaldo de su gente para dar el primer paso en los playoffs. Del otro lado estará Midland, que llegará a Santa Fe con la intención de dar el golpe y prolongar su participación en el campeonato.

El ascenso, el objetivo que los une

Más allá de que nunca se enfrentaron, los dos equipos llegan a esta instancia con una misma meta: conseguir el boleto a la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, solamente uno podrá continuar en la competencia después de este primer cruce.

Para Colón, comenzar el Reducido en casa representa una oportunidad importante. Además, cuenta con la ventaja deportiva, por lo que un empate durante los 90 minutos le permitirá avanzar a los cuartos de final. Midland, en cambio, estará obligado a conseguir un triunfo para seguir alimentando su ilusión.

Así, el encuentro de este sábado no solamente abrirá una nueva página en el historial entre ambos clubes, sino que también pondrá en juego buena parte de sus aspiraciones de ascenso.

Colón historial Midland
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