Cómo le fue a Colón con Juan Pablo Loustau como árbitro

La AFA confirmó a Juan Pablo Loustau para el cruce ante Midland. El juez cuenta con una sola experiencia dirigiendo al Sabalero, registrada en junio de 2025.

Colón afrontará este sábado un compromiso determinante en su camino por el segundo ascenso, cuando reciba a Ferrocarril Midland por la primera instancia del Reducido. Para ese encuentro, la AFA confirmó a Juan Pablo Loustau como autoridad principal. El historial del árbitro con el conjunto rojinegro es breve y se limita a un enfrentamiento disputado durante la temporada pasada.

La terna arbitral para Colón-Midland

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades que estarán a cargo de los partidos correspondientes a la primera fase del Reducido. Para el encuentro que se jugará en el estadio Brigadier López, el elegido para impartir justicia será Juan Pablo Loustau.

El equipo arbitral se completará con Iván Allende y Juan Ricciardi, quienes se desempeñarán como jueces asistentes. Por su parte, Julián Beligoy tendrá a su cargo la función de cuarto árbitro.

El enfrentamiento entre Colón y Midland se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio rojinegro. El equipo conducido por Iván Delfino buscará avanzar en la competencia y cuenta con una ventaja reglamentaria: un empate le permitirá obtener la clasificación a la próxima instancia del Reducido, que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría.

Cuándo fue la única vez que Loustau dirigió a Colón

La estadística entre el Sabalero y el árbitro designado para este sábado tiene un solo capítulo. El antecedente se remonta al 1 de junio de 2025, cuando el conjunto santafesino se presentó frente a Defensores Unidos en la ciudad de Zárate.

Aquel compromiso correspondió a la decimoséptima fecha de la Primera Nacional y concluyó con un marcador de 1-0 para Colón. Cristian Bernardi fue el encargado de convertir el tanto que definió el resultado.

Ahora, Loustau volverá a cruzarse con el equipo rojinegro en un escenario de máxima exigencia, con la clasificación a la siguiente ronda del Reducido como objetivo inmediato