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Colón se juega su primera final: enfrenta a Midland en el inicio del camino al ascenso

El Sabalero enfrenta este sábado al Funebrero en el Brigadier López por los octavos de final. Delfino mantiene una incógnita en el mediocampo.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 07:49hs
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Colón se juega su primera final: enfrenta a Midland en el inicio del camino al ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se juega este sábado una parada decisiva frente a Midland por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El encuentro comenzará a las 18 en el estadio Brigadier López, donde el equipo de Iván Delfino intentará hacer valer su condición de local para continuar en carrera por el ascenso.

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Delfino define el equipo: una incógnita en la mitad de la cancha

El compromiso se disputará a eliminación directa y tendrá a Juan Pablo Loustau como árbitro principal. La ventaja deportiva estará del lado del conjunto santafesino: si el marcador termina igualado después de los 90 minutos, será Colón quien consiga el pasaje a los cuartos de final.

El Sabalero llegó a esta instancia luego de finalizar quinto en la Zona A, con 60 unidades. En su última presentación de la fase regular, consiguió un triunfo por 2-0 frente a Defensores de Belgrano. Midland, en tanto, también ocupó el quinto puesto, pero de la Zona B, con 55 puntos. Por ese motivo, el conjunto visitante necesitará una victoria para mantenerse en el torneo.

En cuanto al armado del equipo, Iván Delfino analiza algunas variantes. Facundo Castet volverá a ocupar el lateral izquierdo en lugar de Sebastián Olmedo, mientras que la vacante de Franco García genera el principal interrogante en la zona central.

Las opciones para cubrir ese lugar son Darío Sarmiento e Ignacio Antonio. El primero dejó atrás una molestia física y aparece mejor posicionado para integrar el once inicial. La alternativa de Antonio, por su parte, podría obligar al entrenador a modificar el dibujo táctico.

La probable formación de Colón y todos los datos del partido

Con estas posibilidades sobre la mesa, la probable alineación del Sabalero sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

El equipo rojinegro tendrá la oportunidad de dar un nuevo paso hacia el objetivo del ascenso ante su gente. La igualdad también le alcanza, pero el desafío de Delfino será conseguir una victoria que le permita seguir fortaleciendo la ilusión sabalera.

• Partido: Colón vs. Midland.

• Competencia: Octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026.

• Día: Sábado 14 de noviembre.

• Horario: 18.

• Estadio: Brigadier General Estanislao López, Santa Fe.

• Árbitro: Juan Pablo Loustau.

• Transmisión por streaming: LPF Play.

• Transmisión radial: UNO 106.3.

Colón final Midland Reducido
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