Julio Barraza dirigirá por primera vez a Colón en la visita a Estudiantes (BA)

Colón visitará, desde las 17.30, a Estudiantes (BA) con la misión de volver a ganar después de nueve partidos y mirando de reojo al árbitro Julio Barraza

Este sábado, desde las 17.30, Colón enfrentará a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional , con la misión de volver al triunfo después de nueve partidos, ya con la permanencia asegurada, pero con varias cuestiones en juego.

Uno de los focos está puesto en el DT Ezequiel Medrán, que aún no pudo conseguir una victoria desde su llegada. Por eso, el duelo en Caseros no solo representa la chance de cortar la racha negativa, sino también una prueba clave para su continuidad en el cargo, tomando decisiones fuertes en la conformación del equipo.

• LEER MÁS: Colón llega al partido ante Estudiantes (BA) con seis jugadores al límite

La primera vez de Julio Barraza con Colón

El otro condimento pasa por el árbitro designado: Julio Barraza. Será la primera vez que dirigirá al Sabalero, lo que genera expectativa y cierta atención especial. En cambio, con Estudiantes (BA) ya tiene antecedentes: seis partidos con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas.

• LEER MÁS: A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Colón llega con la urgencia de reencontrarse con un triunfo que le permita cerrar el campeonato con otra cara. Enfrente tendrá a un rival que también busca afirmarse, en un partido cargado de necesidad y con la lupa puesta no solo en el resultado, sino también en el arbitraje.