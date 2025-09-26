Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán se la juega con un nuevo Colón para intentar sacudir la escena ante Estudiantes (BA)

26 de septiembre 2025 · 16:44hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Este viernes por la mañana, el plantel de Colón completó su último entrenamiento en el predio 4 de Junio de cara al compromiso que disputará este sábado, desde las 17, frente a Estudiantes (BA), por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional.

Con la tranquilidad de la permanencia asegurada, el desafío ahora pasa por reencontrarse con la victoria, algo que se le niega desde hace nueve partidos (más de dos meses). Una racha que desgastó tanto a jugadores como a hinchas y deparó en que pasara de ser candidato al ascenso a penar por no descender.

El entrenador Ezequiel Medrán resolvió meter mano en el equipo. Indicios que comenzó a dar el miércoles y ratificó incluso este viernes, antes del viaje a Capital Federal. En el arco se dará el ingreso de Tomás Paredes en lugar de Tomás Giménez, mientras que en el mediocampo aparecerán como titulares Kevin Colli por Federico Jourdan, Lautaro Gaitán en reemplazo de Zahuir Yunis y Facundo Taborda por Facundo Castro, buscando darle otra dinámica al sector.

En contrapartida, el técnico no podrá contar con Nicolás Thaller, quien quedó descartado por un desgarro. Al igual que Luis Rodríguez, que no pudo trabajar con normalidad en la semana por el traumatismo que tiene en una de sus rodillas.

Luis Rodríguez no llega para ser titular en Colón.

Los posibles 11 de Colón

Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago.

