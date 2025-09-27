Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un salvado Colón visita a Estudiantes (BA) con la necesidad de cortar la mala racha

Colón visitará, desde las 17.30, a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional con la misión de competir dignamente y cortar la malaria

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2025 · 08:00hs
Prensa Colón

Colón afrontará este sábado uno de sus últimos desafíos en la Primera Nacional, cuando visite a Estudiantes (BA), desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B. El encuentro será arbitrado por Julio Barraza y transmitido por DirecTV y UNO 106.3.

• LEER MÁS: Colón llega al partido ante Estudiantes (BA) con seis jugadores al límite

El Rojinegro llega con la urgencia de poner fin a una racha de nueve partidos sin ganar, que golpeó fuerte en lo futbolístico y lo anímico. Con la permanencia asegurada, ahora el objetivo inmediato es recuperar confianza y darle una alegría a los hinchas, que tuvieron un 2025 de solo decepciones.

• LEER MÁS: Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

De cara a este compromiso, el entrenador Ezequiel Medrán dispondrá de varias modificaciones: Tomás Paredes ingresará por Tomás Giménez, Kevin Colli reemplazará a Federico Jourdan, Lautaro Gaitán entrará en lugar de Zahir Yunis, y Facundo Taborda ocupará el lugar de Facundo Castro.

• LEER MÁS: A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Además, algunos jugadores que finalizan contrato en diciembre ya no estarán en la consideración, lo que abre también una mirada hacia el futuro del plantel, pensando en lo que vendrá para el próximo año.

Probables formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortíz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Alejandro Benítez, Santiago Briñone, Gonzalo Berterame; Jorge Correa; y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Hora de inicio: 17.30.

Árbitro: Julio Barraza.

