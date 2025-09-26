Colón llega al partido ante Estudiantes (BA) con seis jugadores al límite

Más allá de estar resuelta la permanencia, en Colón saben que la prioridad ahora pasa por volver a ganar ante Estudiantes (BA). Varios deben cuidarse

De cara a la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional , Colón llega al partido de este sábado, desde las 17.30, ante Estudiantes (BA) , con la tranquilidad de tener la permanencia asegurada, pero también con una preocupación: varios futbolistas tiene cuatro amarillas.

• LEER MÁS: A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Colón, con varios en capilla

Los jugadores en esa situación son Guillermo Ortiz, Brian Negro, Facundo Castet, Ignacio Lago, Federico Jourdan, y se suma Nicolás Talpone, amonestado en el encuentro ante Morón en el Brigadier López. Una tarjeta más en este partido implicaría que se perderían la última fecha de la fase regular en Santa Fe frente a CADU.

Colón Estudiantes Facundo Castet.jpeg Castet, uno de los titulares con cuatro amarillas en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, no resulta descabellado pensar que el técnico Ezequiel Medrán pueda optar por darles descanso a varios de ellos y promover a juveniles en la alineación, más aún teniendo en cuenta que no hay presiones por descenso y el objetivo principal será romper la racha de nueve partidos sin victorias. En este sentido, el técnico también tiene la cuenta pendiente de ganar su primer partido en Colón, porque hasta tiene tres derrotas y dos igualdades.

• LEER MÁS: Medrán se la juega con un nuevo Colón para intentar sacudir la escena ante Estudiantes (BA)

El duelo en Caseros servirá entonces tanto para cuidar a los jugadores clave como para empezar a dar rodaje a los más jóvenes, en una situación que permite planificar de cara al cierre del torneo y la preparación del equipo para la próxima temporada.