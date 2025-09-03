La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La comisión directiva tendría decidido que la Asamblea en Colón se lleve a cabo el 20 de noviembre y las elecciones en el mes de diciembre

Si bien muchos socios e hinchas de Colón venían pidiendo que se adelanten las elecciones, la realidad indica que no sería posible, dado que la comisión directiva tiene otros planes.

La información indica que la dirigencia rojinegra pretende cumplir los plazos del mandato y por ello primero quiere que se lleve a cabo la Asamblea para aprobar Memoria y Balance y posteriormente se desarrollen las elecciones.

Y respecto a la fecha en la que se realice la Asamblea Anual Ordinaria, la comisión directiva maneja la chance de que sea el jueves 20 de noviembre.

Por lo cual, la fecha de las elecciones sería en los primeros días de diciembre. Lejos del deseo que tenían muchos de que sea antes para ganar tiempo pensando en el 2026.