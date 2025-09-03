Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La comisión directiva tendría decidido que la Asamblea en Colón se lleve a cabo el 20 de noviembre y las elecciones en el mes de diciembre

3 de septiembre 2025 · 09:04hs
La Asamblea Anual Ordinaria en Colón se llevaría cabo el 20 de noviembre.

Si bien muchos socios e hinchas de Colón venían pidiendo que se adelanten las elecciones, la realidad indica que no sería posible, dado que la comisión directiva tiene otros planes.

Asamblea en noviembre y elecciones en diciembre

La información indica que la dirigencia rojinegra pretende cumplir los plazos del mandato y por ello primero quiere que se lleve a cabo la Asamblea para aprobar Memoria y Balance y posteriormente se desarrollen las elecciones.

Y respecto a la fecha en la que se realice la Asamblea Anual Ordinaria, la comisión directiva maneja la chance de que sea el jueves 20 de noviembre.

Por lo cual, la fecha de las elecciones sería en los primeros días de diciembre. Lejos del deseo que tenían muchos de que sea antes para ganar tiempo pensando en el 2026.

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Al final los audios atribuidos a Karina Milei fueron difundidos por un streaming uruguayo

Avanza la entrega de patentes para vehículos nuevos en Santa Fe, aunque siguen los retrasos en duplicados

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

Novak Djokovic se impuso ante Taylor Fritz y es semifinalista del US Open

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

