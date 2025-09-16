Williner: "Fue un día doloroso y triste, pero Colón debe transitar este momento con consenso"

El vice de Colón, Germán Williner, dio detalles de la reunión con los candidatos a presidente en el Hotel de Campo. "El plantel está al día", dijo

El vicepresidente de Colón , Germán Williner , se refirió a la reunión que la dirigencia mantuvo con algunos de los candidatos a presidente en el Hotel de Campo, luego de los incidentes ocurridos el lunes en el predio 4 de Junio que dejaron un saldo de heridos y tensión institucional. Entre lo más relevante, no se adelantan las elecciones .

“Fue una reunión cuyo objetivo fue hacer foco en lo que sucedió ayer (por este lunes). Se convocaron a diversas agrupaciones, porque transitar este momento deportivo requiere un consenso necesario y fundamental”, sostuvo el directivo.

Además, confirmó que este miércoles habrá un encuentro con el Ministerio de Seguridad, en busca de medidas preventivas para lo que viene.

reunión dirigencia colón candidatos Gentileza | Melani Rivas

“Una jornada dolorosa y triste”.

Williner reconoció la gravedad de lo ocurrido: “La jornada fue muy dolorosa y triste. No hay muchas palabras más para graficar. Queremos mandar un mensaje al socio, porque lo que pasó fue un hecho grave. Había una capacitación organizada en el predio con chicos de la pensión, aprovechando que no había práctica profesional. En base a recomendaciones, se tomó la decisión de brindar mayor seguridad. Lo que vino después nos duele a todos”.

hinchas colón incidente predio Foto LT10

Explicó también cómo se actuó tras los hechos: “Cuando se descomprimió un poco todo en el predio, fuimos a verificar las instalaciones. Tomamos conocimiento de que había socios en la sede y nos acercamos. Pedimos que se retire la policía, porque había infantiles entrando y tuvimos que desocuparlos”.

Rumores y reclamos en Colón

En cuanto al pedido de los hinchas, señaló: “El petitorio de los socios, con bronca y fastidio, es muy amplio. Eso sí, que no juguemos con público no se barajó”. Y envió un mensaje a la gente: “Es complicado pedírselo, pero solo queda transitar este camino acompañando. Sé que es difícil transmitirlo, pero no queda otra”.

socios colon dirigentes sede

Elecciones y situación del plantel de Colón

Sobre las elecciones en el club, Williner indicó: “En principio están previstas para el 30 de noviembre. Es una fecha razonable. Igual, el día a día marcará si se mantiene. Estamos tratando de buscar consenso, porque hay que superar esto”.

En lo futbolístico, llevó calma: “El plantel está al día. Ayer (por este lunes) estuve reunido con (Ezequiel) Medrán y el cuerpo técnico y no hubo problemas, todo lo contrario. (Víctor) Godano es el presidente más votado y la comisión trata de que se centre en el fútbol, que tenga llegada al plantel y cuerpo técnico. Los demás damos la cara como siempre”.

También aclaró que no todos participaron de la reunión, en alusión a Gustavo Ingaramo, como represente del Vignattismo: “El silencio de ellos no dice nada. No asistieron. Esta vez no confirmaron que iban a venir”. Finalmente, evitó opinar sobre lo estrictamente deportivo: “La situación es muy delicada y no creo que sea oportuno que brinde mi opinión. Eso lo deben resolver el cuerpo técnico y los jugadores”.