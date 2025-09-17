Uno Santa Fe | Colón | domingo

"El domingo no puede haber ni medio problema, porque nos pueden sacar puntos"

Gustavo Abraham salió a pedir calma "Colón está al borde de una sanción y el domingo hay que reventar la cancha pero sin que haya ningún incidente"

17 de septiembre 2025 · 09:24hs
Gustavo Abraham salió a pedir calma pensando en el partido del domingo que Colón jugará ante Deportivo Morón.

Gustavo Abraham salió a pedir calma pensando en el partido del domingo que Colón jugará ante Deportivo Morón.

Colón atraviesa horas caóticas, luego de un lunes frenético que incluyó incidentes en el predio 4 de junio con represión por parte de la policía a los hinchas que se acercaron al entrenamiento. Como así también, la presencia de socios en la sede del club pidiendo explicaciones.

Todas esas circunstancias hicieron posible que el martes por la tarde en el Hotel de Campo se llevará a cabo una reunión entre la dirigencia sabalera y actores de la oposición, representando a las distintas agrupaciones. Entre ellos estuvo presente Gustavo Abraham.

Minutos antes de ingresar a la reunión, Abraham dialogó con Sol Play 91.5 y allí se refirió a todo lo que sucedió en las últimas horas. Y además, alertó sobre aquellas personas que vienen instigando para que se sucedan hechos de violencia, como ocurrió en la puerta del predio.

El análisis de Gustavo Abraham

"Creo que invitaron a las agrupaciones reconocidas, si no te imaginas que cualquiera pase y dice, yo voy a ser candidato, hay cosas muy delicadas que conversar. El caso de Trod no tiene agrupación reconocida, le fue rechazada la agrupación porque tuvo problemas con las firmas. Él sabe bien lo que pasó, pero no sé si lo invitaron", comenzó diciendo.

Consultado por la posible candidatura de Ariel Utrera respondió: "Con relación a Utrera, creo que eso finalmente se diluyó por una cuestión de confusión. Se reincorporó como socio el 25 de julio, o sea hace un mes y medio y para entrar al lugar de votación el día de las elecciones si no tenés un año anterior a la convocatoria de elecciones no entrás. Es buen colonista, lo conozco, un buen pibe y seguramente si me toca estar en la conducción del club lo voy a convocar para que me dé una mano porque es un tipo valioso".

"Nosotros siempre vamos a estar tratando de aportar donde podamos, que se quede tranquila la gente de Colón, que nosotros no estamos haciendo especulaciones electorales. Hoy, bueno, porque me lo preguntan, yo le digo la verdad, hablar de las elecciones, de los candidatos y demás, hoy es como que se te esté muriendo tu abuelita y vos le quieras organizar el cumpleaños de 80, de 90. No, me parece que no tiene nada que ver", sentenció Abraham.

En cuanto a la posibilidad de que haya incidentes en caso de un mal resultado ante Morón, Abraham expresó: "El domingo tenemos una final y nos tenemos que abocar a eso. Después vendrán las épocas de elecciones y demás, pero y para superar eso tenemos que trabajar en lo futbolístico y en la seguridad para que el domingo el estadio reviente de gente y que no haya un solo incidente, que estemos todos en el mismo barco".

Para luego agregar: "Qué ganamos yendo a tirarle piedra a los jugadores… nada, podría haber lesionado o lastimado a un jugador de manera más importante de lo que pasó con Kevin Colli. Y hoy tenés a Agremiados haciendo un escándalo. El domingo no podemos tener medio problema porque nos pueden sacar puntos, estamos al borde de la cornisa con el tema de las sanciones".

En otro tramo de la charla, Abraham se refirió a los instigadores y aseveró: "Esto evidentemente viene motorizado. Es muy chica la ciudad y te das cuenta enseguida. Arrancan con esa cosas y como no saben, después se les va de las manos. Entonces motorizan y tiran que hay que ir a hacer un banderazo, o hacer esto o lo otro. Y después se les va de las manos y no lo pueden controlar".

"Yo también estoy recontra caliente, que se queden tranquilos que debo ser uno de los más calientes. Ahora si me enojo y empiezo a hacer desastre, todos vamos a hacer lo mismo? No tiene sentido, nosotros los que somos, llamémoslo entre comillas líderes de grupos o referentes, tenemos que aportar tranquilidad, ser racionales y tener la cabeza fría", opinó.

Y por último tiró una indirecta: "Dejemos de mandar a la gente a que tomen el club, que haya situaciones violentas o de caos porque no sumamos. Los nombres, obviamente, me los voy a reservar, pero voy a hablar con quien tenga que hablar de estos temas y todos saben de quién hablo".

