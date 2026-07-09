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Varios movimientos de entrenadores y jugadores para el Prefederal de la ASB

Tras el bicampeonato Apertura de Sanjustino, ahora todos los equipos se preparan para el Prefederal Oficial de la ASB

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 15:11hs
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Varios movimientos de entrenadores y jugadores para el Prefederal de la ASB

El mercado de pases en los equipos de cara al Torneo Prefederal ASB no se detienen. Emanuel Schifitto fue oficializado como nuevo entrenador de CUST A, luego de la salida de Roberto Monti, quien inició recientemente un nuevo ciclo en Rivadavia.

Schifitto llega con un presente muy alentador. El joven entrenador viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura U21 con Rivadavia, además de integrar el cuerpo técnico del equipo U19 que también logró el título, consolidándose como uno de los proyectos de mayor crecimiento dentro del básquet local.

• LEER MÁS: Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Ahora tendrá el desafío de conducir al elenco universitario en un campeonato que promete un alto nivel de exigencia. La intención de la dirigencia, siempre dentro de las posibilidades económicas, es reforzar el plantel con una o dos incorporaciones que permitan dar un salto de calidad para competir en un Prefederal que año tras año incrementa su competitividad.

Rivadavia también se mueve para el Prefederal

Mientras tanto, Rivadavia Juniors comenzó la semana pasada la era de Roberto Monti con varias novedades tanto en el banco como en el plantel.

Una de las primeras modificaciones fue la salida del interno Alan Acosta, quien dejó la institución. Para cubrir ese lugar, el Rojo incorporó a Leonel Sosa, jugador que llega tras completar un buen semestre con la camiseta de Colón de San Justo.

Sosa aportará experiencia y conoce perfectamente la metodología de trabajo de Monti, un aspecto que facilitó su llegada y que ilusiona al cuerpo técnico de cara al inicio de la competencia.

Sin embargo, el mercado todavía no está cerrado para Rivadavia. La lesión que arrastra Francisco Spicchiali continúa siendo una preocupación, ya que aún no existe un plazo concreto para su recuperación.

Por ese motivo, el flamante cuerpo técnico mantiene el seguimiento de distintas alternativas y trabaja para encontrar un reemplazante que permita cubrir esa baja antes del comienzo del Prefederal 2026.

Prefederal Emanuel Schifitto CUST
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