Así viene la pretemporada y el mercado de River y Boca en vísperas de la Copa Argentina

El Mundial 2026 está en instancias decisivas en las cuales la Selección pelea por llegar a una nueva final, River y Boca se preparan para el segundo semestre

El Mundial 2026 se encuentra en sus instancias decisivas en las cuales la Selección Argentina pelea por llegar a una nueva final, pero primero deberá enfrentar a Suiza este sábado por los cuartos de final. Mientras tanto, River y Boca ultiman detalles en sus pretemporadas y sobre todo en el mercado de pases.

River fue uno de los que aposto por algo distinto, apuntando a una preparación top, huyendo del invierno argentino, instalándose en Algorfa, municipio de Alicante en España, donde mantuvo una concentración de dos semanas priorizando los trabajos físicos para un mayor rendimiento futbolístico, hoy se mantiene entrenando en Buenos Aires.

Además, en el corto receso, solo disputó un amistoso frente a Flamengo que termino 2 a 2 en el Estadio Algarve de Portugal, con goles de doblete de Sebastián Driussi para el Millonario, mientras que Samuel Lino y Bruno Henrique convirtieron para el Mengao.

En términos de refuerzos, el equipo de Núñez tomo drásticas decisiones para revertir lo que venia haciendo en los últimos libros de transferencias, hasta el momento presento a 5 jugadores: a los defensores Nicolás Otamendi y Giovanni González; a los dos delanteros repatriados , Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré; Mauro Arambarri mediocampista uruguayo proveniente del Getafe (España).

En la vereda de en frente, Boca Juniors comenzó la pretemporada en el receso de invierno con las nuevas directivas de Rodolfo Arruabarrena como técnico luego de la salida de Claudio Úbeda, donde optando por trabajar el Predio de Ezeiza, disputó dos partidos de preparación ante Defensa y Justicia, el primero 1-1 y el segundo fue victoria para el Xeneize con gol de Miguel Merentiel.

También, realizo un amistoso oficial ante el equipo brasilero Atlético Paranaense en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde obtuvo el triunfo 1 a 0 mediante un golazo al ángulo desde fuera del área de Lautaro Blanco a los 27 minutos del primer tiempo.

En cuanto a las incorporaciones, el club de la Ribera se mantiene con perfil bajo, cuenta con tan solo con oficialización de Leandro Lozano como el único refuerzo , el lateral derecho uruguayo proveniente de Argentinos Juniors, quien ya se encuentra unido al plantel de primera.

Próximos compromisos

Ambos clubes comenzarán la temporada oficial con el partido de 16avos por Copa Argentina, el jueves 16 de este mes Boca deberá enfrentar a Sarmiento de Junín a partir de las 21:45 en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's con Nazareno Arasa como el árbitro del partido.

Mientras que River se medirá el viernes 17, ante Aldosivi desde las 21:45 en el Estadio Padre. E Martearena de Salta, con la atenta mirada de Andrés Gariano como juez del encuentro.