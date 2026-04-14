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Colón, pendiente de la enfermería en la previa del duelo clave ante Morón

Ezequiel Medrán analiza la situación física de varios jugadores del plantel de Colón. ¿Quiénes llegarían y quiénes serían baja frente a Morón?

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 08:52hs
Colón, pendiente de la enfermería en la previa del duelo clave ante Morón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Luego del valioso triunfo por 1-0 frente a Racing de Córdoba, Colón retomó los entrenamientos el lunes por la tarde con la mirada puesta en el compromiso del próximo sábado a las 15.30 ante Deportivo Morón, por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El Sabalero lidera en soledad, con tres puntos de ventaja sobre Defensores de Belgrano y el propio Morón, por lo que el choque asoma como determinante en la pelea por la cima. Sin embargo, la atención por estas horas está centrada en la situación física de varios jugadores.

Budiño evoluciona, pero no sería arriesgado en Colón

Uno de los casos es el de Matías Budiño, quien comienza a reintegrarse de manera progresiva a los trabajos con el grupo tras el golpe en la zona renal sufrido ante San Miguel, lesión que lo marginó del último encuentro.

Más allá de su evolución, todo indica que no será tenido en cuenta frente a Morón. El buen rendimiento de Tomás Paredes y la postura del entrenador Ezequiel Medrán, poco inclinado a arriesgar futbolistas que no estén en plenitud, inclinan la balanza hacia su preservación.

Allende, descartado en Colón

Por su parte, Leandro Allende continúa con la recuperación de un desgarro y no llegaría en condiciones al partido del sábado, por lo que se perfila como una baja confirmada.

Peinipil y Marcioni, bajo evaluación

Las mayores incógnitas pasan por Mauro Peinipil y Julián Marcioni, quienes debieron ser reemplazados en el duelo ante Racing de Córdoba por molestias físicas.

Julián Marcioni
Juli&aacute;n Marcioni fue reemplazado en el final del partido donde Col&oacute;n le gan&oacute; a Racing de C&oacute;rdoba.

Julián Marcioni fue reemplazado en el final del partido donde Colón le ganó a Racing de Córdoba.

Ambos serán sometidos a estudios en las próximas horas para determinar el grado de sus lesiones. En el caso de Peinipil, el panorama aparece más complejo, mientras que hay mayor optimismo con Marcioni.

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El delantero, que ya había sufrido un desgarro en el inicio del campeonato, habría salido por un calambre, lo que abre la puerta a una posible presencia ante Morón, aunque será evaluado con cautela.

Un partido que puede marcar el rumbo

Con la cima en juego, Colón afrontará un duelo exigente ante un rival directo, en el que buscará sostener su liderazgo. En ese contexto, la recuperación de los lesionados y las decisiones del cuerpo técnico serán determinantes para armar el equipo en una parada clave del torneo.

Colón Morón Ezequiel Medrán
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