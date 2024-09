La dirigencia de Colón hizo los deberes, ahora es el turno del DT y los jugadores

Mucho se cuestionó a la dirigencia de Colón respecto a cierta inacción en el día a día y a la conformación del plantel. Como así también de que no aceleraba en el mercado de pases.

El balance en ese aspecto es positivo, más allá de lo que luego suceda en el campo de juego. Pero a priori, los dirigentes cumplieron con lo que pedía antes Iván Delfino y ahora Rodolfo De Paoli.

Si se comparan los refuerzos que sumó Colón con el resto de los rivales directos, la diferencia es abismal en favor del Sabalero. Y eso es también mérito de la dirigencia.

Desde que se produjo la apertura del mercado de pases, Colón concretó el arribo de siete futbolistas, entre los refuerzos y aquellos futbolistas que retornaron de diferentes préstamos.

Es decir, que ahora De Paoli cuenta con mejor plantel que el que tenía Iván Delfino. Es cierto que se lesionó Ignacio Lago, pero eso no es culpa de los dirigentes. Mientras que se fueron Nicolás Leguizamón quien quiso rescindir su vínculo y Cristian Vega que pasó a préstamo a Central Córdoba.

Pero además, el plus con los refuerzos es que se trata de jugadores con recorrido en Primera División. Llegó Genaro Rossi, quien si bien provenía de Chaco For Ever, ya había jugado con la camiseta de Newell's en Primera División.

Por su parte, Oscar Garrido venía de actuar con continuidad en Central Córdoba. Y Joel Soñora si bien jugaba poco en Independiente Rivadavia, toda su carrera fue en la máxima categoría del fútbol argentino y con un pasado en México.

Y lo mismo se puede mencionar con el último refuerzo como lo es el defensor Nicolás Fernández, quien viene de actuar en Estudiantes de La Plata. Todos futbolistas de Primera División, que en condiciones normales, pueden marcar diferencias.

A esos cuatro refuerzos hay que sumarle los futbolistas que retornaron de los distintos préstamos. Como por ejemplo el caso de Brian Farioli, a quien la dirigencia convenció de que se quedara y le extendió el contrato. Venía de jugar en Central Córdoba.

Mientras que retornó José Neris, quien volvió de su préstamo de Peñarol. El delantero no tenía intenciones de jugar en Colón, pero los dirigentes hicieron que cumpla su contrato y lo convencieron para que se quede, desestimando un préstamo de un club del exterior.

Algo similar a lo de Andrew Teuten, quien no tenía la intención de volver a Colón, pero los dirigentes hablaron con el jugador para que cumpla el contrato y así tenerlo a disposición. El lateral izquierdo volvió de su préstamo en City Torque.

Así las cosas, la dirigencia hizo los deberes en conformar un plantel muy competitivo que en nombres está muy por encima de los otros equipos. Y ahora será tarea de los jugadores y del cuerpo técnico de estar a la altura de las circunstancias.