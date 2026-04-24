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Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Se realizó un operativo sorpresa a cargo del Servicio Penitenciario, como parte de las requisas que permanentemente se realizan en los penales. Ante los hallazgos, se avisó a Fiscalía y se le dio participación a Asuntos Internos para investigar cómo entraron los elementos prohibidos.

24 de abril 2026 · 18:38hs
Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

El personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe realizó un operativo sorpresa en el Pabellón 3 del Complejo Penitenciario Unidad Penal 2 “Las Flores”. El procedimiento se realizó este viernes de mañana y permitió detectar elementos ocultos en celdas y sectores comunes.

Se trata de requisas sorpresivas y aleatorias en las unidades penitenciarias con el fin de fortalecer los controles y detectar acciones irregulares.

En ese marco, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que “los controles que se realizan son de varios tipos para mejorar su efectividad. Están los guardias, los escáneres, las requisas comunes a visitas o presos y este tipo de requisa, que son al azar en todas las cárceles del sistema penitenciario”.

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Controles

Los controles repentinos se realizaron en el Complejo Penitenciario Santa Fe -Unidad N° 2, Subunidad N° 2- entre las 8.27 y las 12.15, con cobertura de seguridad del grupo GORO. Como resultado del procedimiento, se detectaron diversos elementos prohibidos ocultos en celdas y sectores del pabellón.

Durante la requisa se secuestraron un total de 13 elementos punzantes de fabricación casera, hallados principalmente en el interior de colchones y en cavidades del piso de distintas celdas. Asimismo, se incautaron tres teléfonos celulares: uno dentro de una celda y dos en el sector denominado “patio ciego”.

En una de las celdas inspeccionadas se encontraron, además, cuatro envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta fraccionada en un total de 79 gramos. Estos elementos se hallaban ocultos en un orificio del piso, sin poder determinar su pertenencia.

“Inmediatamente se dio aviso a la Fiscalía y se decidió la participación de Asuntos Internos para esclarecer cómo ingresaron los elementos y sustancias prohibidas”, señaló Masneri, quien insistió en que “este tipo de operativos forman parte de las acciones periódicas destinadas a garantizar el orden, la seguridad y el control dentro de los establecimientos penitenciarios”.

Las Flores Cárcel requisa armas controles
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