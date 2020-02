La estadística que preocupa a todo Colón

Sin dudas que el dato más saliente de los últimos partidos de Colón y que incluye toda su participación en esta Superliga es la falta de gol. El equipo no tiene poder de fuego, pese a los nombres con los que cuenta (Pulga Rodríguez y Morelo) a los que se le sumaron Lucas Viatri y Brian Fernández.

En las 19 fechas que lleva disputadas, el Sabalero apenas marcó 16 goles, pero en nueve partidos no convirtió y además en este 2020 todavía no pudo anotar. El único equipo que tiene menos goles es Huracán con 10, en tanto que Aldosivi y Godoy Cruz también tienen 16.

Está claro que si el equipo no convierte se hará imposible sumar de a tres, por ello a esta altura la principal preocupación está dada en la falta de eficacia. Ante Defensa y justicia el equipo generó tres chances claras y no convirtió, pero con Central Córdoba y Banfield casi no generó chances.

Osella y su cuerpo técnico deberán trabajar en ese aspecto, hoy el goleador de Colón es Wilson Morelo con cinco tantos y lo sigue el Pulga Rodríguez con apenas tres. Aunque el colombiano viene siendo elemento de recambio, ya que la sensación es que la dupla titular es Viatri-Rodríguez.

LEER MÁS: Vignatti: "Para nosotros la final en Paraguay no terminó"

Los volantes llegan poco a posición de gol (salvo Bernardi que marcó dos tantos) y en consecuencia todo depende de lo que puedan hacer los puntas. Encima el rendimiento del Pulga no es el mejor y lo dicho, Morelo hoy asoma como suplente. Por ello, la presencia de Vitri dentro del equipo puede fortalecer el ataque, sobre todo por su características de referente de área.

Con apenas dos tantos en los últimos seis partidos, que no sirvieron, ya que fueron en la derrota ante Vélez (1-3) y Arsenal (1-2), urge recuperar contundencia, ya que por delante hay compromisos muy complicados. Ahora será local de Racing, visitará a Newell's, recibirá a Boca y finalizará con Talleres en Córdoba.