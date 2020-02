Vignatti: "Para nosotros la final en Paraguay no terminó"

Antes del partido que Colón jugó con Defensa y Justicia, el presidente sabalero José Vignatti tuvo una extensa charla con los periodistas y allí se refirió a distintos temas. Sobre todo a la final de la Copa Sudamericana, como así también a lo sucedido con Brian Fernández.

"Para nosotros la final en Paraguay no terminó, está absolutamente comprobado que el jugador de Independiente del Valle (Jorge Pinos) fue mal incluido y hay que demostrarlo y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros reclamamos ante las autoridades correspondientes y lo seguiremos haciendo, pero no es de la mañana a la noche, lleva su tiempo", sentenció.

En relación al tema Brian Fernández dijo: "La posición del club es la del comunicado, no hay más que decir, uno como dirigente se respalda en la opinión del secretario técnico y también del entrenador. En un determinado momento por mayoría abrumadora decían que había que hacer el intento para que venga. Soy una persona de carne y hueso y no soy adivino, en el fútbol lo impensado sucede a cada rato. Son las reglas de juego que se dan en este deporte, el tema está terminado a través de un comunicado oficial en donde se detalla lo que pasó. Si hay más información la daremos a conocer".

Consultado por el tema de la barra y las pintadas que se sucedieron en el playón manifestó: "Parecería que las cuestiones desagradables se les da mas trascendencia que a las cosas buenas. No es como se dijo, Colón es un club grande y cuando no se dan los resultados, se hace un caldo de cultivo, pero no vamos a ir atrás de eso. No se puede tapar el sol con las manos".

Sobre el conflicto con UTEDYC expresó: "Es un tema que va a seguir sucediendo mientras yo esté, no pensamos ni remotamente lo que ellos pretenden. No acepto apretadas, extorsiones ni violencia, nunca lo hice ni tampoco quiero que me lo hagan".

De las elecciones que deben llevarse a cabo en junio opinó: "Yo lo dije muchas veces, estamos en otra cosa, al socio le interesa que la pelota entre, no podemos perder un segundo en algo que ni siquiera estamos pensando. Debemos cumplir con los socios que nos eligieron. Nosotros estamos enfocados en que esto mejore, después Dios dispone.

Por último habló sobre el costo de los operativos policiales "No es un problema de Colón y de Unión, es un problema de la provincia de Santa Fe, tuvimos contactos con otras instituciones, porque no creo que haya un club que no esté preocupado con esta situación. No hay que perder de vista, que los clubes tienen como prioridad promocionar el deporte y ser un ámbito de contención social".