¡Qué sal! Colón también pierde a Bernardi por lesión para jugar contra San Telmo

De cara al partido ante San Telmo por la 27ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, Colón sufrió una nueva baja: Christian Bernardi. ¡Increíble situación!

Las malas noticias no cesan en Colón . En la previa del partido ante San Telmo del sábado por la 27ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, sufrió una nueva baja: Christian Bernardi se dislocó el hombro en la práctica y quedó descartado. Una seguidilla que no para y que esta vez tiene mucho de destino.

El mediocampista, una de las piezas importantes, no necesitará en principio ser operado, pero sí deberá iniciar un proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo.

Las bajas en Colón no cesan

Con la baja de Bernardi, ya son cuatro los jugadores que no estarán disponibles esta semana: se suma a Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Luis Rodríguez, quienes tampoco podrán viajar para enfrentar al Candombero.

La situación preocupa no solo por la cantidad de ausencias, sino por el contexto en el que se da: Colón pelea por sostener la categoría a esta altura, por más que los números aún den para ir por el Reducido, y cada partido empieza a tener sabor a final.

Sin embargo, el equipo de Martín Minella deberá volver a rearmarse en medio de una seguidilla de contratiempos físicos, algo que viene repitiéndose con frecuencia en la temporada.

La sal que arrastra el Sabalero con las lesiones parece no tener fin. En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, mantener la regularidad con tantas bajas se vuelve una tarea cuesta arriba.