Uno Santa Fe | Colón | Colón

¡Qué sal! Colón también pierde a Bernardi por lesión para jugar contra San Telmo

De cara al partido ante San Telmo por la 27ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, Colón sufrió una nueva baja: Christian Bernardi. ¡Increíble situación!

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 18:46hs
¡Qué sal! Colón también pierde a Bernardi por lesión para jugar contra San Telmo

Prensa Colón

Las malas noticias no cesan en Colón. En la previa del partido ante San Telmo del sábado por la 27ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, sufrió una nueva baja: Christian Bernardi se dislocó el hombro en la práctica y quedó descartado. Una seguidilla que no para y que esta vez tiene mucho de destino.

• LEER MÁS: ¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente?

El mediocampista, una de las piezas importantes, no necesitará en principio ser operado, pero sí deberá iniciar un proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo.

Christian bernardi
Bernardi ser&aacute; otra baja en Col&oacute;n para visitar a San Telmo.

Bernardi será otra baja en Colón para visitar a San Telmo.

Las bajas en Colón no cesan

Con la baja de Bernardi, ya son cuatro los jugadores que no estarán disponibles esta semana: se suma a Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Luis Rodríguez, quienes tampoco podrán viajar para enfrentar al Candombero.

• LEER MÁS: Colón visitará a San Telmo otra vez con jugadores al límite en un plantel diezmado

La situación preocupa no solo por la cantidad de ausencias, sino por el contexto en el que se da: Colón pelea por sostener la categoría a esta altura, por más que los números aún den para ir por el Reducido, y cada partido empieza a tener sabor a final.

• LEER MÁS: El Colón de Minella, todo un rompecabezas para visitar a San Telmo

Sin embargo, el equipo de Martín Minella deberá volver a rearmarse en medio de una seguidilla de contratiempos físicos, algo que viene repitiéndose con frecuencia en la temporada.

• LEER MÁS: Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

La sal que arrastra el Sabalero con las lesiones parece no tener fin. En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, mantener la regularidad con tantas bajas se vuelve una tarea cuesta arriba.

Colón San Telmo Christian Bernardi
Noticias relacionadas
facundo callejo: quise volver a colon, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

colon visitara a san telmo otra vez con jugadores al limite en un plantel diezmado

Colón visitará a San Telmo otra vez con jugadores al límite en un plantel diezmado

¿que dijo busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de colon?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

se confirmo el arbitro del duelo entre san telmo y colon de la fecha 27 del grupo b

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Lo último

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Último Momento
Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las claves del sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las claves del sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Inminente aumento del boleto de colectivos en la ciudad: la suba sería del 10% y rondaría los $1.600

Inminente aumento del boleto de colectivos en la ciudad: la suba sería del 10% y rondaría los $1.600

Ovación
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"