La explicación de De Paoli del cambio de arquero en Colón

Tomás Giménez atajó también en la victoria ante Gimnasia de Mendoza, donde casi no tuvo trabajo, y en la derrota ante Nueva Chicago, con responsabilidad mínima en el tanto de Roque Ramírez. Sin embargo, De Paoli en una nueva muestra de desconcierto y dudas ubicó nuevamente entre los titulares a Vicentini.

Vicentini, de borrado a otra vez titular en Colón

Así como no se justificó la salida de Vicentini por malos rendimientos tampoco ocurrió lo propio con la de Giménez, lo que causó gran sorpresa. De igual manera, la gente demostró una vez más la poca paciencia que le tiene al exarquero de Belgrano y Sarmiento en la victoria ante Deportivo Morón.

Vicentini fue responsable directo de la victoria ante Morón, ya que tuvo que intervenir en una ocasión y lo hizo con mucho aplomo. Fue en el primer tiempo, tras una mediavuelta de un delantero rival, para mandar la pelota al córner de forma magistral.

Luego, Morón tuvo otras varias chances para marcar, pero siempre fueron fallos en la definición, con lo cual solo queda a su favor esa gran intervención en un momento de desconcierto y muchas incógnitas en uno de los primeros tiempos peores de Colón.

Luego del encuentro fue inevitable preguntarle a De Paoli sobre esta decisión en el arco, y tiró: "No me preguntaron cuando llegué y puse a (Tomás) Giménez y queríamos probar lo que el universo pedía, pero me parecía injusto que (Manuel) Vicentini no jugara y estuvo a la altura. Cualquiera de los dos está en nivel".

La pregunta quedó flotando. ¿A qué quiso referirse De Paoli cuando afirmó que "el universo pedía" el cambio de arquero? ¿Tiene que ver con la astrología o solamente se trata de una de las tantas cuestiones vinculadas a sus decisiones fallidas desde que asumió en Colón? Lo único concreto es que no se justificó en hechos el regreso de Vicentini a la titularidad, en la misma dirección que tampoco se entendió su salida.