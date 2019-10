La odisea de una hincha de Colón para obtener su entrada

Cordobesa e hincha de Colón. A Noelia Cerutti no le importan los 200 kilómetros que separa Santa Fe de Freyra ya que el amor que tiene por el Sabalero hace que las distancias sean cortas.

Noelia es una de las miles de hinchas de Colón que estará viajando a Asunción a la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador. “Es la tercera vez que viajo a Santa Fe”, comenzó diciendo a radio Cadena OH!.

La joven expresó: “El jueves viajé 400 km (entre ida y vuelta) para retirar mí entrada para la Final de la Sudamericana y la de tres personas a las que le compré con mí usuario. Después de siete horas de cola, al rayo del sol, me entregaron los 4 tickets. Terminé de firmar la constancia y me cerraron la ventanilla en la cara".

Y más adelante, agregó: "El viernes, cuando unas amigas mandan las fotos de sus entradas a un grupo de wsp, veo que eran diferentes a la mía y que eran iguales a las de los tres “invitados”. Escribo al mail de Eventim Brasil (la empresa que vendía las entradas) sin obtener respuesta. Hago lo mismo al Instagram y me mandaron a que escriba un email. Escribo al instagram de Colón haciendo el mismo reclamo, y una amiga que fue el sábado a retirar su entrada, consulta sobre mí caso. Me dicen tanto en instagram como a mí amiga, que debía volver a ir, que allí me daban una solución. Muy amable la persona que me contestó por el instagram de Colón y siempre a disposición mía”.

Y agregó que “viajé nuevamente hoy (400 km) y en ningún momento la gente de Eventim Brasil dio la cara, siempre mandaron a los chicos de Colón. Me volví sin mí entrada, pero con el compromiso de que la iban a buscar y avisarme para entregarme el ticket. A las 18.15 recibo un llamado diciéndome que a mí entrada no la encontraban y que si mañana no la encuentran Eventim Brasil se lava las manos. Lloré más de media hora. Tengo el mail que confirma que COMPRÉ Y PAGUÉ MI ENTRADA, CON MI NOMBRE Y MI DNI. Mañana vuelvo a viajar 400 km. Vuelvo a perder un día de laburo, y espero que Colón, Eventim Brasil o quién sea me den la entrada que YA PAGUÉ. Aclaro que los empleados del club, se portaron mil puntos conmigo. Pero necesito que alguien me de una respuesta concreta”.

Embed Aclaro algo respecto del caso de mí entrada. El reclamo se lo estoy haciendo a @EventimBrasil que se está lavando las manos cual Poncio Pilatos. Desde @ColonOficial, siempre estuvieron acompañándome e intentando darme una solución. Acá los IMPRESENTABLES SON LOS BRASILEROS. — Noe ❤️ (@noecerutti) October 30, 2019

