La opción de Genaro Rossi como 9 seguiría latente en Colón

El delantero cuyo pase es de Newell's y está a préstamo en Chaco For Ever, está aún en carpeta de Colón. El dato: su escaso promedio de gol

El DT Iván Delfino es optimista, porque "se está haciendo el esfuerzo", según lo que dijo en conferencia, pero sin dar demasiados detalles. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores novedades. Estaría al caer el volante Oscar Garrido, mientas hay varias gestiones sobre el 9 por el que tanto pide el técnico.

Colón sigue buscando un 9

Las primeras alternativas, así como aparecieron, se cayeron. El gran escollo es lo económico, ya que Colón no tiene tanto respaldo y los nombres fuertes escapan a las posibilidades. Esto se suma a las especulaciones con el mercado de Primera, que es más extenso. Los buscados fueron opciones importantes, por lo que hubo que empezar a manejar otras.

Justamente uno que sigue en carpeta es Genaro Rossi, a préstamo desde Newell's en Chaco For Ever. Tiene 22 años y mide 185 centímetros. Un típico referente de área que busca el conductor sabalero. El tema es acordar la rescisión con el elenco del norte, ya que tiene contrato hasta diciembre.

Un dato no menor es su escaso promedio de gol: solo dos en 20 partidos. Vale recordar que Tomás Sandoval se fue a Atlético Grau de Perú quizás con mejores números, pero no era del gusto del entrenador. Habrá que ver si finalmente es el apuntado para reforzar un plantel que tiene jerarquía, pero al que le falta gol. Otro nombres es el de Jonathan Dellarossa, también en Chaco For Ever, que a la postre es el titular. Como viene la mano, Colón mira mucho hacia la vecina provincia.